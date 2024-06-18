東陽股東會／通過配發現金股利4元 將擴大資本支出全面搶攻AM市場

汽車AM零組件大廠東陽（1319）AM、OEM市場雙引擎齊發，總裁吳永祥表示，未來3年維持成長持續獵地擴產，提升東陽永續經營的競爭力，帶動業績、獲利再創高峰。

東陽董事長吳永茂接棒後展現「傳承與永續」的經營信念，今天主持股東會，總裁吳永祥為股東進行營業報告，三兄弟一起攜手打拚再創東陽新局。東陽於今（18）日召開股東常會，會中提請承認2023年度的營業報告書及2023年度盈餘分配案決議配發現金股利4元。

今年東陽前5月營運續創高，自結合併營收104.27億元，較去年同期增13%，創同期新高，自結合併稅前淨利24.88億元，較去年同期增106%，累計稅前EPS 4.11元，寫下史上最賺紀錄，展望下半年汽車零件業市場前景持續樂觀。

總裁吳永祥分析，疫情期間許多汽車零組件的供應廠倒閉，美國車險大廠State Farm為因應斷鏈缺料，擴大採用AM件；再加上State Farm要求可使用的產品增加，東陽增加產品認證項目，全面搶攻市場新商機，東陽今年模具開發就是因應CAPA認證的需求，客戶採購已恢復以往動能，進一步帶動需求提升。

吳永祥進一步表示，受惠疫情期間全球供應鏈斷鏈效應持續發效，以及美國保險公司開放使用AM件，市場需求向上攀升，今年要加快「開發新產品、增加設備提高產能」，積極「獵地擴廠」，做大做強，滿足未來成長需求。

東陽規劃今年的資本支出達42億元，其中包括土地購置10億元、機器設備7億元，另外，模具開發則將投入25億元，全面搶攻AM市場全新需求量，東陽過去最高模具開發金額是22億元，疫情期間則減少到17~18億元，今年模具開發達到新高峰。

至於OEM市場部分，大陸布局持續汰弱留強，深耕R&D技術開發、材料創新，同時具有承接燃油車、新能源車的訂單實力，並已佈局3個專攻新能源車的新廠陸續量產，整體營運動能穩定成長。