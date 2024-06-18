鴻海ADR與普通股14日收盤價198元很接近！ 專家曝光「正確算法」

【股市爆料同學會．TT】

鴻海ADR股價換算，昨（16日）天在YT頻道-集團新視野看到的，應該有人在網路上查過類似的資料，很多網站都把換股比例寫成1比5，這是錯的！

根據2024-Q1財報

第66頁，（二十六）股本

本公司於民國88年6月1日經股東會決議，辦理現金增資發行普通股50,000仟股參與發行海外存託憑證25,000仟單位，此項增資案業經前財政部證券暨期貨管理委員會核准在案。本海外存託憑證於歐洲、亞洲及美國等地發行，發行金額共計美金347,250仟元，其主要約定事項如下： （1）表決權之行使 除董、監事選舉之議題外，存託憑證持有人不得直接出席本公司任何股東會及直接投票；惟存託機構收到超過51%存託憑證持有人對同一議案為相同之指示時，存託機構應依存託憑證持有人之指示就該議案進行表決。 （2）存託憑證轉換方式 存託憑證持有人得於存託憑證發行滿三個月後，依中華民國相關法令及存託契約之規定，請求存託機構兌回及交付存託憑證所表彰之本公司普通股股票，或請求存託機構兌回及出售存託機構所表彰之本公司普通股。 （3）股利分配 本存託憑證持有人享有本公司普通股分配股利之同等權利。 （4）經歷年盈餘轉增資，截至民國113年3月31日止，該海外存託憑證尚有63,153仟單位流通在外，其表彰本公司普通股數計126,306仟股。

普通股126,306仟股 / 63,153仟單位 = 2

也就是1單位鴻海ADR可以換到2股普通股

以2024-6-14 鴻海ADR收盤價12.3，最新匯率1比32.365

換算價錢為

12.3 / 2 * 32.365 = 199

跟2024-6-14 鴻海普通股收盤價198是很接近的

鴻海普通股股數13,862,990,600千股，庫藏股1,483千股，流通在外股數13,861,507千股，ADR的流通股數占流通比例只有0.911%，連一趴都不到，比例非常低。

另外，鴻海ADR近期的最大成交量在6/14，也不過只有132.4萬，相當於2,648張的鴻海，成交額1628.46萬美金，相當於5.27億台幣。

有時候大家會看到台股的台積電會追著美股的台積電ADR跑，鴻海比較像是美股鴻海ADR追著台股鴻海跑。

買存託憑證是可以換回普通股的，所以如果中間出現明顯價差，我想就會有人從中套利。

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