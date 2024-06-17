允強 今年銷售拚增17%

不銹鋼管、板專業廠允強（2034）昨（17）日股東會，由董事長張金鈺主持，他表示，全球通膨緩解、各國積極推動振興經濟措施，有助終端需求回溫，允強今年銷售目標預期增長17%，對後市有信心。

允強昨股東會進行董事改選，將擇期召開董事會推舉新董事長，預期張金鈺將續任。

允強2023年稅後虧損13億元，每股淨損0.38元，為近十年首見虧損，仍通過配發1元現金股利。至於虧損主因，是土耳其子公司受制於該國過去三年累積通貨膨脹率超過100%，土耳其子公司認列虧損逾8.25億元。但土耳其子公司已經全面量產，可就地供應，商機同時軸射到南歐、北非、中東等地，除了突破關稅壁壘障礙外，可進一步針對全球產銷狀況做市場最佳規劃。

另一方面，去年不銹鋼管、不銹鋼板捲等銷售雖衰退，但太陽能光電表現亮眼，成長率逾603%。