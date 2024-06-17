大同進軍美國 添助力

美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）等人昨（17）日參訪大同（2371）總部，與大同董事長王光祥、總經理沈柏延就美國電力基礎建設需求交換意見。大同指出，赫卡比認為大同變壓器有一定實力與競爭力，美國需要品質穩定的供應商，雙方將簽定合作意向書，共創雙贏。

大同指出，美方將協助大同在美國發展重電業務及綠色能源相關事業，這是大同繼變壓器取得北美UL認證後，進軍美國市場再添助力。大同發言人丁爾昆表示，實際簽署內容、時程等相關細節不便說明。

赫卡比指出，美國面臨人口增加與電力需求提升等問題，這些需要可靠供電與穩定的電網，以大同變壓器、太陽能、重電的成績來看，可以看到穩定績效與可預測性，阿肯色州是龐大的市場，希望大同有更多和阿肯色州合作的機會，將產品銷往美國。

大同表示，赫卡比此行除拜會大同，也參觀位在大同總公司之內美的智能公司，與美的智能董事長、大同董事黃寶慧交換意見。美的智能是儲能事業開發商，已取得台灣東部重要儲能案場及電力饋線，近期開始建置儲能設備，兩年內會參與台電電力交易平台服務，成為台灣東部地區穩定供電的核心，未來也將加入強固台灣電力電網穩定供輸行列。

赫卡比擔任阿肯色州長11年，也是現任州長莎拉桑德斯的父親，莎拉桑德斯為川普擔任美國總統時期的白宮發言人；赫卡比家族在美國政壇具影響力。

在全球能源轉型、AI發展浪潮、電網汰舊換新需求下，穩定電力的提供對於地方乃至於國家發展有舉足輕重角色，大同指出，大同有逾70年電力產品製造與系統建置實績，是台灣唯一提供發電、變電、輸電、配電，以及電線電纜、智慧電表、高效節能馬達、發電機等全系列電力系統設備製造商。