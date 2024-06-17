大同進軍美國 添助力

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
美阿肯色州前州長參訪大同總部，與董座王光祥（左）就美國電力基礎建設需求交換意見。記者李泠秭／攝影
美阿肯色州前州長參訪大同總部，與董座王光祥（左）就美國電力基礎建設需求交換意見。記者李泠秭／攝影

美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）等人昨（17）日參訪大同（2371）總部，與大同董事長王光祥、總經理沈柏延就美國電力基礎建設需求交換意見。大同指出，赫卡比認為大同變壓器有一定實力與競爭力，美國需要品質穩定的供應商，雙方將簽定合作意向書，共創雙贏。

大同指出，美方將協助大同在美國發展重電業務及綠色能源相關事業，這是大同繼變壓器取得北美UL認證後，進軍美國市場再添助力。大同發言人丁爾昆表示，實際簽署內容、時程等相關細節不便說明。

赫卡比指出，美國面臨人口增加與電力需求提升等問題，這些需要可靠供電與穩定的電網，以大同變壓器、太陽能、重電的成績來看，可以看到穩定績效與可預測性，阿肯色州是龐大的市場，希望大同有更多和阿肯色州合作的機會，將產品銷往美國。

大同表示，赫卡比此行除拜會大同，也參觀位在大同總公司之內美的智能公司，與美的智能董事長、大同董事黃寶慧交換意見。美的智能是儲能事業開發商，已取得台灣東部重要儲能案場及電力饋線，近期開始建置儲能設備，兩年內會參與台電電力交易平台服務，成為台灣東部地區穩定供電的核心，未來也將加入強固台灣電力電網穩定供輸行列。

赫卡比擔任阿肯色州長11年，也是現任州長莎拉桑德斯的父親，莎拉桑德斯為川普擔任美國總統時期的白宮發言人；赫卡比家族在美國政壇具影響力。

在全球能源轉型、AI發展浪潮、電網汰舊換新需求下，穩定電力的提供對於地方乃至於國家發展有舉足輕重角色，大同指出，大同有逾70年電力產品製造與系統建置實績，是台灣唯一提供發電、變電、輸電、配電，以及電線電纜、智慧電表、高效節能馬達、發電機等全系列電力系統設備製造商。

供電 大同 美國

延伸閱讀

路透指美軍汙衊中國疫苗 北京：抹黑是美一貫手法

墨西哥：今年來177國139萬人 試圖非法入境美國

台南推老舊社區接管 污水下水道普及率逾28%

美「電力大使」訪大同 邀重電業跨海設廠

相關新聞

大同進軍美國 添助力

美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）等人昨（17）日參訪大同（2371）總部，與大同董事長王光祥...

允強 今年銷售拚增17%

不銹鋼管、板專業廠允強（2034）昨（17）日股東會，由董事長張金鈺主持，他表示，全球通膨緩解、各國積極推動振興經濟措施...

允強股東會／通過配息1元 今年產銷實績大增17%、後市看旺

不銹鋼管、板專業廠允強（2034）17日股東會，通過配發1元現金股利。董事長張金鈺表示，全球通膨緩解、各國積極推動振興經...

去年11月鴻海（2317）股價跌破100元！ 專家：現在回頭看真的滿懷念

好懷念去年11月的鴻海，跌破100，一堆人看衰。

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

本肥羊自7月29日起，每個月將會買進中信金2張，富邦金1張，國泰金1張，元大金2張，至於你跟不跟單，你爸不在乎

旺季效應外溢到6月 貨櫃三雄業績有感跳增

全球海運二哥馬士基（Maersk）近期兩度上修財測後，又再度於官網上公告，上調歐、美航線運價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。