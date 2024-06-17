允強股東會／通過配息1元 今年產銷實績大增17%、後市看旺

不銹鋼管、板專業廠允強（2034）17日股東會，通過配發1元現金股利。董事長張金鈺表示，全球通膨緩解、各國積極推動振興經濟措施，有助終端需求回溫，允強今年銷售目標預期增長17%，對後市有信心。

允強2023年稅後純損13億元，每股稅後純損0.38元，為近十年首見虧損。主原是土耳其子公司受制於該國過去三年累積通貨膨脹率超過100％，土耳其子公司認列虧損逾8.25億元。

但土耳其子公司已經全面量產，可就地供應，商機同時軸射到南歐、北非、中東等地，除了突破關稅壁壘障礙外，可進一步針對全球產銷狀況做市場最佳規劃。

另一方面，允強去年在不銹鋼管、不銹鋼板捲以及其他品項銷售雖出現衰退，但太陽能光電表現亮眼，成長率逾603%。

允強指出，鋼鐵產業在通膨趨緩後出現生機，世界各國都積極推展振興經濟措施，有助提升用鋼需求。允強除了台灣與土耳其等海內外生產基地的產銷能量外，將持續提高產品附加價值，同時將產品組合做適度調整，以爭取最大利潤。允強去年銷售實績13.5萬公噸，今年規劃目標為15.9萬公噸，年增17%以上。

允強股東會進行董事全面改選，將擇期召開董事會推舉舉新任董事長，預期張金鈺將續任。