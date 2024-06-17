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7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

股市爆料同學會．金融股肥羊】

目前股票資產為6743.1萬，現金股利282.5萬，一年淨賺2403.2萬，總資產為8531.1萬，破億只差最後臨門一腳，如果你想來虎尾請我吃飯，周日中午都有空，在此回答幾個常見的股票問題

1.甚麼時候可以買股票

本肥羊自7月29日起，每個月將會買進中信金2張，富邦金1張，國泰金1張，元大金2張，至於你跟不跟單，你爸不在乎

2.股價這麼高，還繼續買，會變成韭菜

你本來就是韭菜啊，股票價值低於100萬的人，都是韭菜，100萬-1000萬，叫做中堅階級，1000萬-1億，是專業圈，超過1億，叫做主力，身為一名韭菜，卻不知道自己的身分地位卑微，你肯定會成為氮鉀磷重要肥料

3.現在買股票會賠錢嗎

炒股前3年，賠錢機率是很高的，大約50%，我國泰金也是連賠3年，今年才賺錢，也就是說，正常的肥羊派炒股流程，1-3年賠錢，4-5年賺錢，5-7年大賺，7-10年翻倍賺，如果你不能接受前3年必須賠錢，麻煩去找其他的財經網紅學習

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2881富邦金 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 韭菜

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