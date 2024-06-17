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旺季效應外溢到6月 貨櫃三雄業績有感跳增

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
海運傳統旺季，又遇搶運潮，預期貨櫃三雄6月營運將更有感跳增。 聯合報系資料庫
海運傳統旺季，又遇搶運潮，預期貨櫃三雄6月營運將更有感跳增。 聯合報系資料庫

全球海運二哥馬士基（Maersk）近期兩度上修財測後，又再度於官網上公告，上調歐、美航線運價。

業界指出，第3季是海運傳統旺季，又遇到搶運潮，旺季效應將外溢到6月，預期貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）的6月營運將更有感跳增。

業內人士指出，馬士基的動態一直以來都是業界指標，其運價的動態具有錨定作用。此舉顯示貨櫃海運價格下個月起還會繼續向上，加上北美歐洲碼頭罷工升溫、紅海危機又起、美國零售大增等四大原因，若後續再加入北美年底節慶商機拉貨潮帶動，這波搶運潮，恐將持續一整年。

業者指出，美東碼頭工人協商談判，主要議題在於工資及反對碼頭設備自動化，目前都還在協商中，有談到7月中前不會罷工；如果真的罷工，對於航運和物流會產生嚴重影響，造成供應鏈中斷，加上滿艙、塞港、缺櫃持續，短期無法紓解，運價就會持續往上走，甚至可能出現天價。

碼頭 罷工 馬士基

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