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藥華藥 叩關阿根廷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（16）日公告，該公司的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）正式申請阿根廷上市許可證，適應症為成人真性紅血球增多症（PV），這是繼巴西、哥倫比亞之後，藥華藥的新藥向拉丁美洲市場叩關的第三個國家。

藥華藥公告指出，新藥BESREMi針筒裝注射液劑500微克及250微克，已向阿根廷國家藥物、食品暨醫藥科技管理局（ANMAT）申請上市許可證，適應症為PV。這項新藥是透過授權合作夥伴Pint-Pharma GmbH藥廠向阿根廷提出申請。

藥華藥是在去年6月宣布，與國際藥廠Pint-Pharma GmbH簽訂BESREMi拉丁美洲七國的授權合約，里程碑金總金額可達1.1億美元（近新台幣34億元），合作內容包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞 、厄瓜多、墨西哥、秘魯等七國的藥證申請與商業化銷售。

藥華藥 阿根廷

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