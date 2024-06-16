材料 下半年開新產能

絲束大廠材料-KY（4763）下半年因應旺盛接單，自今年7月起至明年將有一連串新產能將開出，材料-KY董事長王克璋日前指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

看好材料-KY今年下半年起新產能開出後未來前景，據了解，近期將有多家法人機構組團前往大陸考察材料的生產基地，將了解該公司生產及接單最新進度。

材料-KY日前公布5月營收約10.1億元，月減10.8%、年增31.2%，寫下同期新高紀錄。該公司今今年前五月累計營收為57.6億元，年增86.5%，同締新猷。材料在5月營收公告內說明指出，營收維持高檔，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價相對攀高。

材料-KY是國內化工股龍頭廠，該公司生產基地位於大陸山東濟南及滕州兩地。材料-KY日前召開股東會時，王克璋曾指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。公司也在今年第1季就宣示將持續擴增新產能。

在絲束方面，材料-KY預計今年7月中旬完成擴增年產能9,000噸，2025年1月再擴增9,000噸年產能，共計將新增年產能1.8萬噸，擴增後絲束年產能可達到5.5萬噸。在長絲方面，材料-KY也計劃今年8月起，由現有720噸的年產能增加至1,200噸，10月再擴增1,200噸，明年8月再擴增3,600噸，擴增後長絲年產能達到6,000噸。