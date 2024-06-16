材料 下半年開新產能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

絲束大廠材料-KY（4763）下半年因應旺盛接單，自今年7月起至明年將有一連串新產能將開出，材料-KY董事長王克璋日前指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

看好材料-KY今年下半年起新產能開出後未來前景，據了解，近期將有多家法人機構組團前往大陸考察材料的生產基地，將了解該公司生產及接單最新進度。

材料-KY日前公布5月營收約10.1億元，月減10.8%、年增31.2%，寫下同期新高紀錄。該公司今今年前五月累計營收為57.6億元，年增86.5%，同締新猷。材料在5月營收公告內說明指出，營收維持高檔，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價相對攀高。

材料-KY是國內化工股龍頭廠，該公司生產基地位於大陸山東濟南及滕州兩地。材料-KY日前召開股東會時，王克璋曾指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。公司也在今年第1季就宣示將持續擴增新產能。

在絲束方面，材料-KY預計今年7月中旬完成擴增年產能9,000噸，2025年1月再擴增9,000噸年產能，共計將新增年產能1.8萬噸，擴增後絲束年產能可達到5.5萬噸。在長絲方面，材料-KY也計劃今年8月起，由現有720噸的年產能增加至1,200噸，10月再擴增1,200噸，明年8月再擴增3,600噸，擴增後長絲年產能達到6,000噸。

營收 華為

延伸閱讀

「收買」台網紅、藝人？大陸傳媒公司手法曝光 成立剛滿一年疑點重重

加緊打貪！小米2國際業務部地區高層傳涉貪腐遭解僱

波特王爆料動機？黃揚明分析「檢視網紅對台忠心度」 不解：去大陸犯法嗎

深化創新 華為擬與大陸及海外大學合作

相關新聞

旺季效應外溢到6月 貨櫃三雄業績有感跳增

全球海運二哥馬士基（Maersk）近期兩度上修財測後，又再度於官網上公告，上調歐、美航線運價。

投信作帳 京城銀、至上、瑞儀受寵

投信季底作帳倒數計時，法人指出，投信持股比率在10%以上的投信認養股，未來投信執行季底作帳機率更高，相關個股如京城銀、至...

材料 下半年開新產能

絲束大廠材料-KY（4763）下半年因應旺盛接單，自今年7月起至明年將有一連串新產能將開出，材料-KY董事長王克璋日前指...

藥華藥 叩關阿根廷

藥華藥（6446）昨（16）日公告，該公司的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）正式申請...

金融超級股東會受矚目 六公股機構、一民銀舉行

金融股七家公司預定本周五（21日）召開股東會，除上海商銀為民營銀行，其餘六家都是公股金融機構，包括兆豐金、第一金、華南金...

太設多元布局 營運熱轉

太平洋建設（2506）董事長柳逸義昨（14）日在股東會中表示，桃園楊梅「陽光四季二期」將在今明兩年推案、開發完成，宜蘭新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。