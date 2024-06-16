金融超級股東會受矚目 六公股機構、一民銀舉行

金融股七家公司預定本周五（21日）召開股東會，除上海商銀為民營銀行，其餘六家都是公股金融機構，包括兆豐金（2886）、第一金、華南金、合庫金、彰銀與臺企銀，堪稱公股金融超級股東會。上海商銀與兆豐金、第一金與臺企銀等四家公司並將全面改選董事，預期都將維繫目前經營層主導態勢，經營權穩定。

另外，股東會也將討論員工酬勞（紅利）與股利配發，通過後預計未來二個月內將陸續入帳員工戶頭、並進行除權息。六家公股金融機構今年股利配發大多較以往豐厚，股利配發率在七成上下到八成多之間，臺企銀則是突破100%；上海商銀股利配發率雖不到六成，但獲利佳，因此股利水準仍高。

兆豐金、第一金與臺企銀三家公股金融機構今年股東會將全面改選，財政部核定的董事提名名單已在4月下旬全部出爐，三家公股金融機構的董事長、總經理等候選人均為現任者。

但據了解，未來新政府針對所有公股金融機構的高層人事，股東會後仍可能再行調整，再加上董事均為法人代表，因此這三家今年全面改選機構的現任者於周五股東會改選後續任，未來也不排除再改派的可能。

另外，兆豐金、第一金與臺企銀的應選董事席次都是十席一般董事、五席獨立董事。其中，除兆豐金確定全部都是官派，沒有民股董事選任外，第一金、臺企銀預期都會有一席一般董事為民股所選任。

但依照立法院決議，公股提名都是「提好提滿」，沒有在提名階段就事先禮讓民股，因此第一金與臺企銀公股的提名董事候選人都是十席提滿，並囊括五席獨董。

第一金的民股一席，仍是代表霧峰林家勢力的陳安甫，續以全球通投資法人代表選任；臺企銀的一席民股，也仍是以自然人身分選任董事的王哲男。