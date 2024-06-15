凱基金控打造品牌綜效 股價報喜

中華開發金控昨召開股東常會，會中也通過修正公司章程更名為凱基金控，進一步整合集團品牌識別，打造更全面品牌綜效。

昨日股東會通過一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並通過發放乙種特別股股息每股○點三五五元，普通股現金股利每股○點五元及長期資金籌集案，今年前五月稅後獲利達一二九點一一億元，年成長百分之一五九，每股盈餘○點七七元，六月來股價回升明顯，反映投資人正面肯定。

此外，開發金股東會後股價開高收紅，自四月底開發金控董事會通過更名後，五月一日至今累計漲幅超過百分之二十，顯示更名效應凝聚更清晰的品牌認知，長期發展綜效獲投資人認同。

開發金控股東會通過更名的公司章程修正案後，後續變更程序仍待主管機關許可，正式更名基準日將再行公告。開發金指出，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行以及投信，已統一使用「凱基」及「KGI」為企業品牌名稱，更名後將強化金控與子公司的品牌連結，有助凝聚市場對集團更清晰一致的品牌認知，更期待未來透過進一步整合品牌名稱，有效提升子公司間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，加速展現全方位金融服務集團的市場競爭力。

開發金控表示，已有六十多年的「中華開發」這個招牌並沒有因更名而消失，而是將品牌交棒給集團子公司「中華開發資本」來傳承，繼續支持台灣企業、產業及經濟的永續發展。