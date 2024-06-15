中信金 看好今年獲利再攀峰

中信金（2891）昨（14）日舉行股東會，總經理陳佳文指出，美國聯準會（Fed）下半年有機會降息，對壽險是利多，兩岸雖緊張，但台股受惠熱錢持續投入，屢創新高。中信金控受惠子公司台灣人壽首季實現股票獲利，以及新台幣貶值降低避險成本，挹注金控前五月控稅後獲利續創同期歷年新高，「沒有特別意外，全年有機會比去年好、再創歷史新高」。小股東期待股利有機會再走高。

惟子公司台灣人壽下半年面臨最大兩個變數，包括股市以及匯率表現，陳佳文坦言，銀行獲利可以持續穩定，但人壽要像「第一季那麼好，要看市場狀況決定」，自己是「審慎樂觀」，未來壽險重點接軌IFRS、ICS，平衡報酬與資本做最佳使用。

今年大股東辜仲諒與前總經理吳一揆回歸，為中信金控董事會迎來新氣象，昨日小股東提問踴躍，惟昨日辜仲諒並未亮相。

中信金控股東會通過每股配發現金股利1.8元，陳佳文說，這是金控成立以來最高一次發放，主要受惠去年稅後純益走高，以及金融資產評價回升利益。

小股東關注下半年中信金控營運狀況。陳佳文表示，全年獲利有機會比去年好，前五月表現相當好，稅後純益311億元，ROE破17％，每股稅後純益1.6元，皆優於去年同期表現。

陳佳文說，今年最大獲利引擎來自子公司台灣人壽，受到台股大漲，實現滿多投資獲利，加上新台幣匯率第1季貶值，避險成本少於預期非常多，台灣人壽前五月稅後純益111.3億元，快追上2023年全年稅後純益124億元。

展望下半年，陳佳文說，預計下半年美國聯準會有機會降息，對人壽是大利多，因壽險擁有龐大債券投資部位，也透過調整存續期間創造獲利表現。