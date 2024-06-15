玉山金股利亮眼 小股東按讚

玉山金控（2884）昨（14）日召開股東會，由玉山金董事長黃男州主持。總經理陳茂欽作營業報告表示，展望2024年還有全球央行降息、中美景氣波動等不確定因素，但台灣外銷及民間消費可望維持強勁動能，景氣展望正向。在會中，有小股東發言滿意今年股利提高：「本來只能去南方澳和南港旅遊，現在總算可以去香港和澳門旅遊。」

股東會並通過2023年度盈餘分派案，其中現金股利1.2元、股票股利0.2元，配息基準日待董事會訂定。今年股東會進行約一小時順利落幕。

陳茂欽在營業報告書中表示，隨著AI、綠能等新技術、新趨勢興起也帶動相關產業蓬勃發展。展望2024年，儘管還有全球央行降息、中美景氣波動及極端氣候等不確定因素，但台灣外銷及民間消費可望維持強勁動能，景氣展望正向。

玉山海外分子行去年貢獻銀行獲利超過35％，有股東發言詢問緬甸仰光分行及柬埔寨UCB子行獲利情況，玉山銀行總經理林隆政回應，玉山在仰光是當地第一家台資銀行設立的分行，緬甸於2021年發生軍事政變，內外衝擊影響大，期間仰光分行運作正常並協助當地台商資金和兌換需求，緬甸央行更對於玉山連續營業無撤退給予高度肯定，另也服務非台資企業資金調度，去年獲利有很不錯成績，超過新台幣2億元。

至於柬埔寨子行受房地產衝擊大，林隆政指出，台資銀行在當地逾放比重去年升高非常多，但玉山資產品質是當地台資銀行最佳，去年獲利3,000萬元以上，今年前五月獲利亦不錯，信用卡在當地市場發卡量排名第一。黃男州則補充，玉山海外分行獲利是所有國銀排名第二。