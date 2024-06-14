商億柬國擴產 海外拓市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

商億-KY（8482）昨（14）日舉辦股東會，會中通過去年財報與盈餘分配案。商億-KY表示，柬埔寨廠投產以來，產能持續擴大，主要是為減少產能集中及貿易關稅風險，降低中美貿易戰衝擊。未來也將持續鞏固北美市場、布局拓展歐洲、日本及中國大陸等全球主要經濟市場。

商億-KY股東會通過去年財報，2023年營收36.12億元，年減29.3%，稅後純益3.09億元，年減63.1%，每股純益2.87元。商億-KY表示，去年營運受到俄烏戰爭、通膨飆升、全球升息等影響，全球家具市場消費需求大幅降溫，加上供應鏈成本、材料成本及人力成本均上升，使得營收及淨利均不如預期。將持續深化垂直整合製造，配合適度調整客製化產品售價，以及開發新客戶來因應未來市場變局。

商億-KY新建的柬埔寨廠投產後持續擴大產能，目標複製如同陸廠一條龍生產的產業鏈，以發揮最大效益。公司規劃把部分美國訂單移至柬埔寨廠生產，以抓住中美貿易戰下所衍生出來非陸生產需求，除可分散生產過度集中風險，亦有利利潤率表現。而空出的陸廠產能將可因應當地內需市場訂單增長，未來陸廠將鎖定歐洲、日本與陸本土等客戶。

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