千興新董座 魏福全接任

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

不鏽鋼廠千興（2025）經營權易主，昨（14）日股東會完成董事會改選，由嘉績百貨團隊取得四席董事優勢正式入主，並推選魏福全接任董事長。市場關注該公司未來營運動向和變化。

千興昨日股東會首先確認去年財報，全年稅後純益2.28億元，每股純益0.81元。主要是去年以每坪17萬元處分台南麻豆2,465坪土地，進帳4.19億元，獲利3.9億元，對財報做出重大貢獻。

隨後，會中進行董事會改選，七席董事（含三席獨董）中，原先經營團隊葉家班共獲得三席，分別為王素珠、葉彩雲及陳易泓（獨董）；嘉績百貨則有魏福全、楊偉正兩席董事，以及魏墘城及楊孟翰兩席獨董，合計共四席。

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