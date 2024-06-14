專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）去年每股稅後純益10.07元，股東常會昨（14）日通過，每股配發5.3元現金股利，配發率52.65%。威宏表示，目前運動、輕奢品牌客戶加速拉貨，產能滿載。

受惠巴黎奧運商機發酵，加上全球航空旅遊持續熱絡，累計前五月合併營收33.37億元、年增6.3%，第2季旺季展望樂觀可期。

威宏指出，隨著巴黎奧運及歐洲冠軍聯賽等夏季運動盛事舉辦在即，民眾運動風潮延續，各項運動蔚為顯學，帶動運動包袋及相關週邊配件商品買氣持續升溫，終端品牌商拉貨力道積極。

其中，越南德御擁有成熟且完整的高爾夫球袋生產線，除享原有轉單優勢，近期北美品牌新客戶訂單也穩定出貨，產線稼動率已經滿載，在手訂單能見度直達第3季，公司配合加班生產並逐步增聘人力，預期將成為今年成長的最大動力。

為因應客戶分散單一生產基地風險政策，威宏也積極在東南亞地區擴大布局，旗下子公司威保已動工興建柬埔寨第一期廠房，預計第4季落成。