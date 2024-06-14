櫻花建 今年推案總銷233億

櫻花建設（2539）昨（14）召開股東常會，通過配發2元股利，其中現金股利1.6元、股票股利0.4元。董事長陳世英表示，今年推案合併總銷達233.8億元，他說：「坪數縮減已成為總價考量下的趨勢，未來推案二房將成主流，占比達六成」。

至於央行祭出第六波信用管制措施，可能對房市的影響？陳世英以「短空長平」看待。對於已購客戶如日遇到管制，他也建議可用「補足價金、退戶或換名」三種方式因應。

櫻花建去年合併營收70.6億元、年增加12.7%，稅後純益19.15億元，每股稅後純益2.24元，獲利創近四年新高。股東會通過配發現金股利1.6元與股票股利0.4元。

櫻花建預計今年完工個案共有七案，包括：新竹「櫻花聚」-聚薈區、「聚馥區」，台中大里「興大之櫻」、太平「大櫻國-倫敦花園」、彰化市「金馬之櫻」、潭子區「櫻花知殷」、桃園楊梅「櫻花旭」，共計1,244戶。

而目前在建案量更是高達2,391戶，今年推案合併總銷達233.8億元，包含潭子區「櫻花知殷」、「櫻花知築」，總銷32.6億元；北屯區「柳川之櫻」總銷33.5億元；大甲區「致用期一段」總銷8.5億元等。