太設多元布局 營運熱轉

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
太平洋建設近五年營運概況 圖／經濟日報提供
太平洋建設近五年營運概況 圖／經濟日報提供

太平洋建設（2506）董事長柳逸義昨（14）日在股東會中表示，桃園楊梅「陽光四季二期」將在今明兩年推案、開發完成，宜蘭新案也正銷售中，接下來翡翠灣約1.5萬坪土地積極規劃中，將朝住宅、觀光園區開發；除了建案外，太設也跨足停車場經營，同時正評估進入健康產業。

太平洋建設總經理陳清暉分析，近年台商資金回流，且擴大投資台灣，加上台股向上衝破2萬點，顯示國內經濟表現佳，雖然近期央行再祭信用管制調降第二戶貸款成數至六成，不過在市場資金充沛，加上台股不少獲利流入不動產，以及工料雙漲讓營造成本居高不下、房價難跌，對接下來房市持正面看待。

柳逸義指出，近幾年公司積極優化體質，已陸續處分閒置資產，加上桃園楊梅土地今明兩年推案、開發完成，也將逐年回收資金；新北市翡翠灣部分，群策翡翠灣飯店已穩定獲利，該案還有約1.5萬坪土地積極規劃中，接下來將配合新北市觀光發展政策，朝住宅、觀光園區做開發。

擅長數位匯流、整合的柳逸義強調，AIoT領域，太設不會缺席，目前已跨入停車場經營，在五股以「太好停」品牌經營兩座停車場，並以智能辨識、付款系統為優勢，未來還會參與更多停車場標案，另外公司也正評估進入健康產業。

太設在2018年柳逸義入主後，營運體質持續優化，去年第4季在總銷逾九億元的「陽光四季第1期」交屋下，繳出稅後純益0.43億元、每股純益0.12元成績；陳清暉表示，「陽光四季第1期」還有18、19戶將在今年上半年持續入帳。

推案方面，「陽光四季二期」中的六、七、八之三大街廓（東區）開發案，其中六街廓的五棟獨棟別墅已完銷，預計今年第4季入帳；七街廓現正預售中、共28戶。而視野最好的八街廓，採獨棟別墅產品規劃，預計下半年拿到建照後推出。

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