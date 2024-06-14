盛餘衝獲利 兩路並進

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

鋼鐵單軋廠盛餘（2029）昨（14）日召開股東會，該公司表示，今年將加強工程案和太陽能案場的業務，打造穩定確保獲利的營運局勢。

盛餘股東會首先確認去年財報，全年營收123.89億元，稅後純益為6.27億元，每股純益為1.95億元；同時通過現金股利1.25元配發案。

而法人董事日商淀川鋼鐵改派代表人，由樽宮浩一取代北村宗一，因此重新推選董事長，由樽宮浩一接任。

展望營運前景，該公司指出，觀念2024年全球經濟情勢，通膨問題可望逐漸降溫，預期美國聯準會可能開始降息，將對整體需求產生正面影響，但各地區緊張局勢未見趨緩，紅海商船遇襲導致海運混亂和運費急漲，加速推動碳中和的趨勢等，市場環境依舊嚴苛。

在這樣艱困的環境下，該公司將持續提升烤漆鋼板品質，打造更堅韌的品牌力，加強工程案和太陽能案場的業務，導入新技術並推動數位轉型，積極開發品質要求高的外銷市場等，確實掌握市場及客戶需求，以打造穩定確保獲利的營運局勢。

另外，該公司位於中國大陸的淀川盛餘（合肥）高科技鋼板公司雖然面臨中國大陸房市不景氣影響，目前銷售量仍維持穩定增加，營運表現可望持續增溫。

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