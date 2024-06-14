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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

聯華食股東會／通過配發現金股利1.6元、股票股利1元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

聯華食（1231）14日股東會，2023年全年稅後純益為9.69億元，每股稅後純益為3.93元，通過配發現金股利1.6元、股票股利1元。首季稅後純益為2.89億元，每股稅後純益為1.18元。

聯華食表示，2023年是聯華食品充滿嚴峻挑戰的一年，因彰化廠發生意外工安事件，產品也啟動其他廠區支援，彰化廠火災已經啟動重建規劃，希望盡快申請恢復正常運作，目前正在試營運當中，已取得職安署核准試營運的函文，期待能正式復工。

休閒食品包括元本山海苔、可樂果卡迪娜產品、萬歲牌開心果等，一直都是國內人氣商品，未來也會持續開發新產品，搶攻市場休閒食品需求商機；在鮮食的部分，4度C及19度C的等鮮食產品代工的量還是很大，持續開發發客製化以及特定族群的利基型產品，以因應市場競爭。

國內休閒食品大廠大廠聯華食新年度三策略並進下推升營收、獲利穩健成長，首先持續研發年輕人口喜歡的休閒食品，產品貼合新生活快速轉型，其次運用數位工具提升競爭力， 第三促進跨界合作，滿足不同的目標群。

聯華 股利

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