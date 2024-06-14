快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

新光鋼股東會／通過配發3元現金股利 看好今年營運成長動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼鐵通路商新光鋼（2031） 14日召開股東會，該公司指出，台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設經費規模持續擴編近6,000億元以上，新光鋼可望發揮供料服務與製造技術服務雙重優勢，迎來新一波成長動能。

新光鋼股東會中承認2023年財報，全年合併營收160.7 億元，稅後淨利17.3億元，每股盈餘5.15元。隨後通過配發現金股利3元的盈餘分配案，以今日收盤價64.1元估算，現金殖利率為4.68%。

針對營運前景，該公司指出，根據世界鋼鐵協會 (WSA)預測，2024年歐元區鋼鐵需求將恢復增長5.8%，美國鋼鐵需求將呈現正成長的1.6%；中國大陸方面則是受房地產開發商面臨破產風險影響，導致用鋼需求大幅萎縮，展望2024年預期將成長1.9%。

而整體鋼鐵產業市況相較於去年已大幅好轉，大環境對新光鋼相形有利，該公司去年營業目標銷售量58萬公噸，年度結算合計47萬公噸，目標達成率81%，預期在結合管理能力與加工技術提升，今年銷售年度目標在50萬公噸水準。

新光鋼並指出，除了持續深耕國內風電及光電再生能源建設需求，協同上下游廠商策略聯盟，推出全方位解決方案外，並會因應國內水資源、橋樑工程及國內半導體廠商持續擴增先進製程建設需求，協同上下游廠商策略聯盟，提供技術製造解決方案。

新光鋼 鋼鐵

延伸閱讀

下半年投資 五股市聚光

DRAM價漲勢延續 台廠進補

瑞智 挑戰全年營收雙位數成長

豐興迎轉骨年 衝兩業務

相關新聞

台股17千金後還有兩檔準千金股 華城力拚第2檔傳產千金

台股14日表現震盪，千金股再添新血，測試大廠穎崴（6515）股價衝破千元關卡，成為現第17家千金股，此外，還有台積電（2...

鴻海（2317）股價的「三個突破點」！ 資深股東：200元是關鍵過了才算進入主升段

鴻海今年還有持續的連環利多，三大獲利引擎分別是...

受邀赴美設廠 華城盤中重回900元！士電、亞力攻上漲停板

美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，加上AI商機爆發，需要更龐大的電能供應，重電族群再度引起...

瑞智 挑戰全年營收雙位數成長

壓縮機大廠瑞智（4532）昨（13）日召開股東會，董事長陳盛沺表示，預計今年上半年將銷售1,100萬台，下半年與跟上半年...

三洋電推空調新品搶市

三洋電（1614）昨（13）日召開股東會，展望今年，三洋電預期天氣轉熱，空調新品推出可望帶動營運成長，6-8月銷售旺季業...

裕隆擴大電動車版圖

裕隆集團電動車版圖再擴大，集團旗下中華車（2204）昨（13）日宣布，該公司代理的MG品牌將推出首款國產電動車MG4旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。