新光鋼股東會／通過配發3元現金股利 看好今年營運成長動能

鋼鐵通路商新光鋼（2031） 14日召開股東會，該公司指出，台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設經費規模持續擴編近6,000億元以上，新光鋼可望發揮供料服務與製造技術服務雙重優勢，迎來新一波成長動能。

新光鋼股東會中承認2023年財報，全年合併營收160.7 億元，稅後淨利17.3億元，每股盈餘5.15元。隨後通過配發現金股利3元的盈餘分配案，以今日收盤價64.1元估算，現金殖利率為4.68%。

針對營運前景，該公司指出，根據世界鋼鐵協會 (WSA)預測，2024年歐元區鋼鐵需求將恢復增長5.8%，美國鋼鐵需求將呈現正成長的1.6%；中國大陸方面則是受房地產開發商面臨破產風險影響，導致用鋼需求大幅萎縮，展望2024年預期將成長1.9%。

而整體鋼鐵產業市況相較於去年已大幅好轉，大環境對新光鋼相形有利，該公司去年營業目標銷售量58萬公噸，年度結算合計47萬公噸，目標達成率81%，預期在結合管理能力與加工技術提升，今年銷售年度目標在50萬公噸水準。

新光鋼並指出，除了持續深耕國內風電及光電再生能源建設需求，協同上下游廠商策略聯盟，推出全方位解決方案外，並會因應國內水資源、橋樑工程及國內半導體廠商持續擴增先進製程建設需求，協同上下游廠商策略聯盟，提供技術製造解決方案。