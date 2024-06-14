電力設備需求增 電纜股也噴出 億泰、合機亮燈漲停

台電強韌電網計畫、基建工程增多、淨零碳排趨勢等帶動重電股14日大漲，電纜股也跟著齊漲，億泰（1616）、合機（1618）攻上漲停板，華電（1603）、大亞（1609）漲幅6~7%，華榮（1608）上漲逾5%。

儘管銅價近期回檔，電纜族群仍在重電四雄的領軍下，股價群起衝高，只有榮星（1617）回檔下跌。大亞爆出逾8萬張成交量，為一個半月以來成交量最多的一天，上漲至54.9元，漲幅6.19%。

大亞受惠台電強韌電網計畫、台商回流建廠等，推升線纜需求，訂單持續滿載，並將擴大投入無人機、低軌衛星及電動車等領域供給。大亞指出，目前手上台電訂單不少，惟難以預估台電的超高壓線纜出貨時間，一般來說在公開招標後，會等待台電正式公文通知出貨時程，出貨驗收完後才可以認列營收。

大亞5月營收26.05億元，月增5.19%，年增24.2%，累計前5月營收118.24億元，年增12.4%。第1季營收66.99億元，稅後純益2.45億，EPS 0.34元。

億泰今攻上漲停板至25.45元，受惠強韌電網計畫，億泰在手訂單超過20億元，為了因應產能，積極擴充產線。億泰因應中壢廠電線電纜產能趨近滿載，斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，準備2024年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

展望未來，億泰表示，將持續研究開發多項特殊規格電纜產品，發展產品專業化以區隔市場，增加高附加價值產品的銷售比重，以提高獲利能力。

億泰5月營收3.55億元，月減11.61%，年減0.35%，累計前5月營收17.67億元，年增11.58%。