快訊

高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大

LINE免費貼圖9款來了！這款自訂訊息爽用180天 還有拉布拉多、貓皇超Q

「富士見」大樓遭抗議建商自願拆 居民全面勝利？恐有看不見的傷害

台股17千金後還有兩檔準千金股 華城力拚第2檔傳產千金

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
華城電機。記者朱曼寧／攝影
華城電機。記者朱曼寧／攝影

台股14日表現震盪，千金股再添新血，測試大廠穎崴（6515）股價衝破千元關卡，成為現第17家千金股，此外，還有台積電（2330）、華城（1519）兩檔位居900元以上的準千金股，也朝1,000元挺進中，華城有望成為繼亞德客-KY（1590）之後，第2檔傳產千金股。

受惠於蘋果高階智慧機測試需求以及輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等 HPC 應用高階測試需求商機升溫，穎崴早盤跳空以1,000元開出，擠進千金股行列，盤中一度衝達1,065元，創下歷史新高價，也是台股第17檔千金股。

台股17千金之外，目前股價處在900元之上，且朝千金股前進的還有兩檔，一檔是權王台積電，13日創下歷史新高後，14日休息，早盤以916元開出，下跌3元，盤中跌幅縮減，股價回至918元，下跌1元。

另外，重電股攻勢再起，華城14日以851元開出，上漲14元，盤中一度衝達漲停920元，盤中漲幅逾9%；統計華城近期股價強漲，短短5個交易日，股價由687元一路飆漲至900元以上，漲幅超過3成。

華城在今年4月15日股價曾衝達988元，創下歷史新高，但隨後回檔休息，近5個交易日則是往上拉升的強漲走勢，大有再朝千元叩關的企圖，若能突破千元關卡，將成為繼亞德客-KY之後，第2檔傳產千金股。

美國兆元基建計畫積極強化電力版圖，美電力公司近期邀約台灣重電業者，希望台廠能赴美設廠，華城為國內外銷變壓器大廠，深耕美國市場多年，華城證實收到美國電力公司詢問在當地設廠的意願，現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式，但不排除嘗試各種模式。

台積電 華城

延伸閱讀

中信金股東會／總座：利率高台股熱 今年有機會賺贏去年

台股創高他卻空手不敢買：討厭輸的感覺！網籲2招解決

00918規模突破300億！躋身台股ETF前十大

熱錢持續流入…台股創高 權值四王領攻

相關新聞

鴻海（2317）股價的「三個突破點」！ 資深股東：200元是關鍵過了才算進入主升段

鴻海今年還有持續的連環利多，三大獲利引擎分別是...

台股17千金後還有兩檔準千金股 華城力拚第2檔傳產千金

台股14日表現震盪，千金股再添新血，測試大廠穎崴（6515）股價衝破千元關卡，成為現第17家千金股，此外，還有台積電（2...

受邀赴美設廠 華城盤中重回900元！士電、亞力攻上漲停板

美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，加上AI商機爆發，需要更龐大的電能供應，重電族群再度引起...

瑞智 挑戰全年營收雙位數成長

壓縮機大廠瑞智（4532）昨（13）日召開股東會，董事長陳盛沺表示，預計今年上半年將銷售1,100萬台，下半年與跟上半年...

三洋電推空調新品搶市

三洋電（1614）昨（13）日召開股東會，展望今年，三洋電預期天氣轉熱，空調新品推出可望帶動營運成長，6-8月銷售旺季業...

裕隆擴大電動車版圖

裕隆集團電動車版圖再擴大，集團旗下中華車（2204）昨（13）日宣布，該公司代理的MG品牌將推出首款國產電動車MG4旗艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。