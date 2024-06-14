台股17千金後還有兩檔準千金股 華城力拚第2檔傳產千金

台股14日表現震盪，千金股再添新血，測試大廠穎崴（6515）股價衝破千元關卡，成為現第17家千金股，此外，還有台積電（2330）、華城（1519）兩檔位居900元以上的準千金股，也朝1,000元挺進中，華城有望成為繼亞德客-KY（1590）之後，第2檔傳產千金股。

受惠於蘋果高階智慧機測試需求以及輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等 HPC 應用高階測試需求商機升溫，穎崴早盤跳空以1,000元開出，擠進千金股行列，盤中一度衝達1,065元，創下歷史新高價，也是台股第17檔千金股。

台股17千金之外，目前股價處在900元之上，且朝千金股前進的還有兩檔，一檔是權王台積電，13日創下歷史新高後，14日休息，早盤以916元開出，下跌3元，盤中跌幅縮減，股價回至918元，下跌1元。

另外，重電股攻勢再起，華城14日以851元開出，上漲14元，盤中一度衝達漲停920元，盤中漲幅逾9%；統計華城近期股價強漲，短短5個交易日，股價由687元一路飆漲至900元以上，漲幅超過3成。

華城在今年4月15日股價曾衝達988元，創下歷史新高，但隨後回檔休息，近5個交易日則是往上拉升的強漲走勢，大有再朝千元叩關的企圖，若能突破千元關卡，將成為繼亞德客-KY之後，第2檔傳產千金股。

美國兆元基建計畫積極強化電力版圖，美電力公司近期邀約台灣重電業者，希望台廠能赴美設廠，華城為國內外銷變壓器大廠，深耕美國市場多年，華城證實收到美國電力公司詢問在當地設廠的意願，現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式，但不排除嘗試各種模式。