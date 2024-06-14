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鴻海（2317）股價的「三個突破點」！ 資深股東：200元是關鍵過了才算進入主升段

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

股市爆料同學會．billion1】

鴻海（2317）今年以來在 5/27 一口氣突破 180 元來到185，6/4 回跌至171元，端午過後挾 WWDC 氣勢， 6/11 再度來到180元，今（13日）天最高來到 195，最終收在192元。

鴻海今年還有持續的連環利多，三大獲利引擎分別是，1：iPhone，2：雲端伺服器產品，以及3：電動車...

1.反應良好的 WWDC ，iPhone 因為 AI 功能預期可以為鴻海營收注入全新的成長動能。

2.最重要的當然還是GB200伺服器，大概今年第四季到明年初開始放量。

3.電動車第三季應該可以看到合作的日本主流傳統車廠，我猜其中一家應該會是日產。

這三項利多都是非常肯定的，而且對鴻海無論營收或是淨利的溢注都會非常可觀，股價今年要站上三位數二字頭是可以預見的，這中間的幾個突破點，我個人預期是 1〉200元，2〉黃金交叉廣達股價，以及 3〉20 倍本益比。

1、200元

200元是關鍵的整數關卡，同時也是公認的郭董榮退價，過這一關，鴻海才算正式進入真正的主升段。

2、黃金交叉廣達股價

上述的三項利多以及接下來不斷攀高的營收財報，將連續助攻股價持續飆漲 :

1.七月第二季財報三率三升

2.電動車日本主流車廠合作曝光，我清日產是其中之一。

3.iPhone 16 第三季末開拔。

4.第三季財報三率三升

5.GB 200 開始放量，營收進入暴衝段。

隨著各項利多開出，鴻海進入主升段，早早利多出盡的廣達已是強弩之末，接下來的半年，將是鴻海突破200元持續攀升的走勢格局，廣達停滯，未來一年，終見兩者股價出現黃金交叉。

3、20倍本益比

20倍的本益比，則是鴻海是否能真正脫胎換骨，成為比肩台積電，價值被真正認可的巨型企業，如果以今年EPS預測12~13元，就是往 250 突破，明年 EPS 來到 15 元，就是往 300 元突破，後續來到 20元的EPS，就是站上 400 元以上的關卡。

奈米小散戶鴻海買賣投資心得，不構成任何投資理財建議，沒有任何價值，勿參考
都成年人了，投資行為請自行判斷，自己的資金自己負責，與我無關

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

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