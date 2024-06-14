以秈豆米取代傳統糯米！「糰豆米」飯糰上市開放加盟

以健康便當聞名的吃豆米餐飲集團，又有新品牌推出。集團執行長丘儀新宣布，推出「糰豆米」，訴求以秈米、秈糙米、黑秈糙米和國產黑豆等米穀，調配出黃金比例的配方米，取代傳統糯米，吃完不易脹氣、不易升糖，可說是健康2.0飯糰，並即日起開放加盟，搶攻國內每年逾百億的飯糰市場商機。

根據市調，國人每年吃掉的傳統飯糰逾200億元，飯糰市場商機龐大。吃豆米餐飲事業繼創立吃豆米秈豆米連鎖便當店之後，近期再推出「糰豆米」飯糰搶市！

丘儀新指出，吃豆米便當以秈米、秈糙米、黑秈糙米和國產黑豆等米穀，調配出黃金比例的配方米，取代一般梗米；「糰豆米」飯糰同樣以上述米殼，依不同比例加以調整增加粘性，取代傳統飯糰使用的糯米。目前，已有約20組洽談加盟中，第一階段將先開放100組。

丘儀新指出，糯米和秈米的澱粉含量雖然相差不多，差別在於主澱粉結構不同，梗米和糯米（秫米）均屬支鏈澱粉，易吸收不易消化，所以醣類轉化快，易造成血糖振盪，肚子也會有飽脹感，飯後易陷入昏昏欲睡的情形。

秈米恰好相反，不易吸收但完全消化，醣類轉化慢，食後不易造成血糖振盪，肚子也較不會有飽脹感。

基於嚴格食安的要求，丘儀新強調，糰豆米包覆的材料，包括油條、酸菜、豆棗絲、花生粉、滷蛋、素香鬆。其中，油條部分要求業者每天更換新的炸油；酸菜則經過數次的澈底清洗，完全沒有浸漬味，並以昂貴不易油變的紅花籽油炒過。

花生粉挑北港當季採收新鮮花生果；豆棗絲則拒用化學色素染色；雞蛋嚴選初生和前幾胎的新鮮雞蛋；素香鬆則採購自全台規模最大的生產廠，以烘焙取代油炸，不易油耗。

為滿足消費者多樣的需求，糰豆米飯糰除了50元銅板價的傳統口味外，另有65元的雞腿肉香腸、70元的炙燒豬肉和瓜仔肉等不同的風味。此外，消費者還可以購買30元的非基改無糖豆漿、40元的非基改無糖芝麻豆漿和微甜的秈豆漿、50元的微甜的芝麻秈豆漿。

吃豆米餐飲事業董事長張力山指出，為了幫助小資族輕鬆創業，加盟時並未收取加盟金，只需負擔攤車和生財器具、制服的費用，約25.8萬元，還可視攤位形式不同加以調整。加盟條件則是，需採用集團供應的配方米和餡料、紅花籽油。