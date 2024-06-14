三洋電推空調新品搶市
三洋電（1614）昨（13）日召開股東會，展望今年，三洋電預期天氣轉熱，空調新品推出可望帶動營運成長，6-8月銷售旺季業績可期，資產活化仍在進行中，全年業績力拚持平去年。
三洋電指出，今年前五月因天氣轉熱速度較慢，空調銷量不如預期，日前已推出空調新品，天氣升溫後可望推動銷量，下半年也將推出冷凍櫃、冰箱等新品，預期第3季營收比第2季好，全年營運估與去年持平。
三洋電表示，受匯率變動、海運費上漲等影響，成本上升，估計全年毛利率將下滑。但端午節後天氣轉熱，預期空調買氣逐漸上升，6-8月銷售旺季業績可期。
三洋電表示，雖然政府推動節能家電補助，但因補助時間拉長，效益漸漸消失，但仍看好上半年房市熱絡，可望帶動家電購買需求。
三洋電旗下資產活化進度受外界關注，泰山廠約2.3萬坪土地正在辦理都市計畫的工業地變更，預期未來可取回約1.34萬坪，部分自用、部分將興建住商大樓。
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