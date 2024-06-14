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瑞智 挑戰全年營收雙位數成長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

壓縮機大廠瑞智（4532）昨（13）日召開股東會，董事長陳盛沺表示，預計今年上半年將銷售1,100萬台，下半年與跟上半年持平，看好全年挑戰2,000萬台，全年營收可望雙位數成長。

瑞智去年全年壓縮機銷售量達1,550萬，今年目標2,000萬台，明年朝2,500萬台目標邁進，將考慮擴充產能，今年赴埃及設廠，看好當地市場消費力道，除埃及市場外，也將有一部分外銷。另外，預計明年開始瞄準中東、歐洲、非洲地市場。目前埃及年產能第一階段200萬台，未來目標產能600萬至700萬台，未來也規劃到印度尋找策略合作夥伴。

陳盛沺表示，壓縮機力拚今年銷售超過2021年的2,020萬台，瑞智在中國大陸江西投入1,000萬美元，增加200萬台產能，每年目標增加25%台銷售量。

埃及 瑞智 陳盛沺

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