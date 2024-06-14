冠德松山公辦都更案 上梁

冠德（2520）位居松山機場門戶樞紐位置的「松山民權東公辦都更案」昨（13）日舉行上梁典禮，該案分為A、B兩基地，基地面積合計近1,329坪，規劃興建一棟商辦、一棟住宅大樓，預計2025年第2季完工。

「松山民權東公辦都更案」昨日上梁，由台北市長蔣萬安、冠德建設董事長馬志綱共同擔任主典者，祈求建築工程如期、順利完工，推動都市更新再向前邁進，共擘劃臺北市宜居永續的智慧城市願景。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德一直期許成為城市再生的推手，用心打造住宅、商辦等複合式多項產品開發，同時也積極參與政府主辦的公辦都更案，一起與城市共同成長。

台北市長蔣萬安表示，松山民權東公辦都更案鄰近松山機場及捷運，具交通優勢，出資人冠德建設主動提供多元公益性回饋，其中一棟大樓的高樓層部分空間將設置「材料圖書館」兼開放工作空間及展覽空間，並定期舉辦專題講座及活動，促進產業人才間的交流活動，同時也將展覽設施及圖書館等公益設施開放給民眾使用。