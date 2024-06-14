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興富發握4,485億元案量

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

興富發（2542）昨（13）日召開股東會，會中承認2023年財報，並通過配發每股現金股利0.5元、股票股利1元。董事長曹淵博指出，今年台灣經濟表現有目共睹，集團瞄準住宅、商辦雙引擎推案，目前在手推案量達40筆，未來五到六年完工量逾4,485億元，動能無虞。

曹淵博指出，興富發集團市值已突破1,000億元，下一個階段要到2,000億元到3,000億元，其中重要的是資產管理，商用不動產瞄準微型商辦商機，提供青年創業自有辦公室的需求，住宅瞄準剛性需求，今年有五大案陸續完工，包括桃園「站前新銳」、台中「文心愛悅」台南「愛琴海」、高雄「興富發博愛」及「愛情河左岸」，合計完工量約359億元，量能穩定成長。

昨日有股東關切，金山飯店與凱悅解除合約。曹淵博指出，飯店上月已經拿到使照，但是評估後，認為有升級品牌的可能性，而集團相當注重品牌形象的提升，目前已經有洽談的業者，但還不方便透露。

完工量方面，興富發副總廖昭雄指出，未來五到六年的完工個案達40筆，完工金額逾4,485億元，其中以中南部占比居高，台中與高雄占比65%，台南5%。

股東會 興富發

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