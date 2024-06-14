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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

晶華加速海內外飯店布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

晶華（2707）董事長潘思亮昨（13）日宣示，晶華集團在全球飯店布局持續推進，要將晶華品牌帶向國際，為集團建構新的成長引擎，海內外則要同步部署，持續擴充國際市場量能。

晶華昨日舉行股東會，由潘思亮親自主持。他強調，觀光、餐飲與服務業的基層人力不足問題，已成國安問題，國內觀光產業發展，肩負外交任務，台灣成為全球科技重鎮之際，政府應該要爭取國際商務客來台，讓多人認識台灣，而充實人力則是重中之重，建議政府大舉開放移工是第一要務。

他重申，缺工議題已經成為國安議題，晶華的房務人員平均年齡60多歲，殷切企盼政府開放移工紓解，以解決觀光、餐飲、服務業人力不足的問題。

潘思亮建議，政府應以日本為師法對象，日本少子化、老年化的問題也相對嚴重，在安倍政權權衡之後，決定開放引進大量移工，現在日本的移工約有200多萬人，這些移工支撐日本觀光產業急速發展。

日本 晶華 移工

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