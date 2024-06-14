豐興迎轉骨年 衝兩業務

豐興（2015）昨（13）日股東會改選董事長由林大鈞續任，他說，鋼市最壞情況已經過去，預期2024年全年鋼材銷售量將較去年小幅成長；隨著該公司全新直棒檢驗工場完工試車，將朝高階鋼種領域推進，鎖定車用及高端用鋼市場，營運將迎向轉骨年。

根據年報，豐興2023年成品銷售量近160萬公噸、年減約2%。其中條線銷售衰退約16%，鋼筋銷售量增加3%。2023年豐興營收349億元、年減9%，獲利較高的條線出貨量衰退，營業淨利27億元、年減17%。

林大鈞表示，去年中國大陸疫情解封後，原預期可提高鋼鐵需求，但大陸重量級房企連續發生債務危機，加上鋼鐵產量調控力道不足、用鋼需求疲軟，同時以哈、俄烏戰爭，地緣政治風險綜合發酵，導致鋼市復甦一再遞延。

不過，下半年起鋼鐵業各項利空皆已反應，不利因素開始消除，汽車產量回升，大陸經濟政策刺激房市回穩，台灣建築業脫離谷底向上，政府前瞻計劃持續進行，高科技廠房興建，帶動鋼筋等建材需求恢復，預期全球鋼市表現可望優於去年。

林大鈞指出，豐興營運將在穩健中成長，鋼筋產銷應該可以保持與去年相當，型鋼維持穩定，結合工具機、手工具業回溫，帶動條鋼較去年同期出現雙位數成長，整體而言「最壞情況已過」，全年鋼品銷售量較去年小幅成長。