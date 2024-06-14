快訊

大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

豐興迎轉骨年 衝兩業務

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（13）日股東會改選董事長由林大鈞續任，他說，鋼市最壞情況已經過去，預期2024年全年鋼材銷售量將較去年小幅成長；隨著該公司全新直棒檢驗工場完工試車，將朝高階鋼種領域推進，鎖定車用及高端用鋼市場，營運將迎向轉骨年。

根據年報，豐興2023年成品銷售量近160萬公噸、年減約2%。其中條線銷售衰退約16%，鋼筋銷售量增加3%。2023年豐興營收349億元、年減9%，獲利較高的條線出貨量衰退，營業淨利27億元、年減17%。

林大鈞表示，去年中國大陸疫情解封後，原預期可提高鋼鐵需求，但大陸重量級房企連續發生債務危機，加上鋼鐵產量調控力道不足、用鋼需求疲軟，同時以哈、俄烏戰爭，地緣政治風險綜合發酵，導致鋼市復甦一再遞延。

不過，下半年起鋼鐵業各項利空皆已反應，不利因素開始消除，汽車產量回升，大陸經濟政策刺激房市回穩，台灣建築業脫離谷底向上，政府前瞻計劃持續進行，高科技廠房興建，帶動鋼筋等建材需求恢復，預期全球鋼市表現可望優於去年。

林大鈞指出，豐興營運將在穩健中成長，鋼筋產銷應該可以保持與去年相當，型鋼維持穩定，結合工具機、手工具業回溫，帶動條鋼較去年同期出現雙位數成長，整體而言「最壞情況已過」，全年鋼品銷售量較去年小幅成長。

豐興 鋼鐵

延伸閱讀

遭韓國瑜嗆「雞蛋裡挑鋼筋」 莊瑞雄酸：除非藍鳥敷怪蛋

國會改革覆議案朝野協商爆口角 韓國瑜怒嗆莊瑞雄：雞蛋挑鋼筋

144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑

高雄兄妹半夜摸進工地載成批鋼筋 因1張紙板曝竊行

相關新聞

裕隆擴大電動車版圖

裕隆集團電動車版圖再擴大，集團旗下中華車（2204）昨（13）日宣布，該公司代理的MG品牌將推出首款國產電動車MG4旗艦...

瑞智 挑戰全年營收雙位數成長

壓縮機大廠瑞智（4532）昨（13）日召開股東會，董事長陳盛沺表示，預計今年上半年將銷售1,100萬台，下半年與跟上半年...

三洋電推空調新品搶市

三洋電（1614）昨（13）日召開股東會，展望今年，三洋電預期天氣轉熱，空調新品推出可望帶動營運成長，6-8月銷售旺季業...

精密零件機械加工大廠宇隆 雙引擎熱轉

精密零件機械加工大廠宇隆科技（2233）昨（13）日召開股東會，該公司對整體營運持正向看法，除了汽車事業營運規模持續放大...

東台攻半導體 開花結果

工具機大廠東台精機（4526）昨（13）日召開股東常會，董事長嚴瑞雄指出，看好半導體產業發展前景，東台近幾年積極布局半導...

晶華加速海內外飯店布局

晶華（2707）董事長潘思亮昨（13）日宣示，晶華集團在全球飯店布局持續推進，要將晶華品牌帶向國際，為集團建構新的成長引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。