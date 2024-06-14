精密零件機械加工大廠宇隆 雙引擎熱轉

精密零件機械加工大廠宇隆科技（2233）昨（13）日召開股東會，該公司對整體營運持正向看法，除了汽車事業營運規模持續放大外，自行車產業客戶拉貨力道也正逐步增溫。

宇隆表示，以目前接單情況來看，在汽車類方面，受惠於旗下客戶仍維持對於燃油車關鍵零組件一貫的拉貨力道，外銷至歐洲、美國市場的出貨動能呈穩定態勢。去年每股稅後純益8.86元，宇隆昨股東會通過每股配發5.3元現金股利。

同時，公司不斷爭取新案開發，持續與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，從今年前五月累計營收表現來看，汽車產業業績年成長逾25%，更是奠定公司營運規模及獲利表現有信心持續放大。

宇隆股東常會承認通過2023年盈餘分配案，每股配發5.3元現金股利，股息配發率近60%，以昨天收盤價133元計算，現金殖利率3.98%；2023年股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別達15.07%、10.48%。

展望今年下半年，宇隆對於整體營運持正向看法不變。除了汽車事業營運規模保持穩健放大外，自行車產業客戶拉貨力道正逐步增溫。

加上台中新廠將於6月落成啟用，為公司旗下第一座綠建築，並順利取得ISO 13485醫療品質管理系統認證，研發應用於手術器械類的精密零組件，有望堆疊公司未來營運表現更上層樓。