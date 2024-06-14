東台攻半導體 開花結果

工具機大廠東台精機（4526）昨（13）日召開股東常會，董事長嚴瑞雄指出，看好半導體產業發展前景，東台近幾年積極布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，今年將開花結果，預計下半年進入貢獻期。

東台去年合併營收76.21億元，較2022年衰退8%，毛利率20.4%，每股稅後純益0.2元，股東常會通過配發0.2元現金股利。

嚴瑞雄指出，東台去年雖受製造業投資和需求波動，貿易爭端和地緣政治緊張局勢的影響，但仍聚焦新產業應用與市場開發、智慧製造解決方案、整合資源提高綜效等三大方向前進。

在研究開發方向方面，工具機事業處以提供數位轉型與綠色轉型解決方案為主打，電子設備事業處則以伺服板及載板產業應用為主軸。

東台近幾年積極拓展多元產業市場版圖，除了智慧製造各項軟體持續發展之外，已著手布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，預計今年下半年至明年上半年會有較顯著貢獻。

此外，由於PCB客戶先後至泰國設廠開出產能，可望帶動泰國PCB全球產值，東台受惠此商機，預期今年下半年開始，電子設備相關設備營收可望有明顯成長。

東台5月單月合併營收5.42億元，較上月增加29%，累計前五月合併營收22.87億元，較去年同期減少22%，在手訂單累計30億元，能見度已看到第4季。

至於子公司榮田精機營運表現，嚴瑞雄指出，榮田精機持續專注在風電、航太、軌道產業及未來氫能源等工具機應用，目前來自歐美及印度訂單增加，下半年營運狀況樂觀。

亞太菁英持續深根韓國、日本、印度、台灣市場的航太產業，在韓國市場持續有大型專案進行，印度市場經過一年的耕耘，也在今年有重大的進展，未來在印度的布局會更加強力道。