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裕隆擴大電動車版圖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中華車新車銷售及MG品牌布局概況
中華車新車銷售及MG品牌布局概況

裕隆集團電動車版圖再擴大，集團旗下中華車（2204）昨（13）日宣布，該公司代理的MG品牌將推出首款國產電動車MG4旗艦版售價為99.9萬元，成為國內唯一低於百萬元的以下的純電車。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮喊出，裕隆、中華車將「兄弟登山、山頂會合」，大搶純電車市場。

另外，裕隆集團另一台熱銷國產純電休旅LUXGEN n7也在昨天正式開放線上預約試駕與下訂，不再限定只有首波參與預購的2.5萬會員才能購買，6月限時價為103.9萬元。中華車、裕隆一起把百萬級距電動車市場做大。

嚴陳莉蓮表示，裕隆集團多品牌一起打拚國產電動車，讓國內的電動車市場愈來愈熱鬧，消費者也能有更多選擇，輕鬆入主純電未來，集團在電動車布局策略上，將朝著「兄弟登山、山頂會合」目標挺進。

中華車總經理陳昭文表示，中華車自2022年2月導入MG品牌進入台灣後，打破汽車產業舊有規劃、超越新規則，也吸引多勇於嘗試消費者給MG品牌一個機會，MG朝著平價、高品質目標前進，昨天全新推出的MG4，就是希望能成為大家跨入純電的第一優先選擇，壓低利潤空間推出百萬元有找的優惠價格，讓想開電動車的消費者輕鬆入門。

MG4陸續於歐洲及紐澳等主要汽車市場締造銷售佳績，已經是一台口際口碑相當好的電動車，同時2023年全球累積銷量一舉突破13萬輛大關，並獲得包括英國2023 UKCOTY Awards《年度最佳車款》、德國2024 GCOTY同級距《年度最佳車款》、澳洲2023 Gizmodo《年度最佳電動車款》和紐西蘭2023 DRIVEN Car Guide《年度最佳車款》的殊榮肯定，更備受國內消費者高度關注。

裕隆集團 電動車

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