興富發股東會／通過配發1.5元股利 未來5年完工量衝4000億

興富發（2542）13日召開股東會，會中承認2023年財報，並通過配發每股現金股利0.5元、股票股利1元。董事長曹淵博指出，今年台灣經濟表現有目共睹，集團瞄準住宅、商辦雙引擎推案，目前在手推案量達40筆，未來5到6年完工量逾4,485億元，動能無虞。

曹淵博指出，興富發集團市值已突破1,000億元，下一個階段要到2,000億元到3,000億元，其中重要的是資產管理，商用不動產瞄準微型商辦商機，提供青年創業自有辦公室的需求，住宅瞄準剛性需求，今年有5大案陸續完工，包括桃園「站前新銳」、台中「文心愛悅」台南「愛琴海」、高雄「興富發博愛」及「愛情河左岸」，合計完工量約359億元，量能穩定成長。

今日有股東關切，金山飯店與凱悅解除合約。曹淵博指出，飯店上月已經拿到使照，但是評估後，認為有升級品牌的可能性，而集團相當注重品牌形象的提升，目前已經有洽談的業者，但還不方便透露。

完工量方面，興富發副總廖昭雄指出，未來5到6年的完工個案達40筆，完工金額逾4,485億元，其中以中南部佔比居高，台中與高雄占比65%，台南5%。

廖昭雄表示，近年南北發展走向平衡，尤其是科技產業往中南部擴廠，推升出大量的就業機會與人口紅利，因此集團瞄準客戶最多的區域，推出符合消費者的產品。

展望下半年，廖昭雄表示，雖然央行祭出第六波房市管制措施，但對市場來說也不見得是壞事，事實上，業界都希望房市溫和緩漲，而疫情後，以全球來看，國內房市表現佳，顯見金融環境控制得當，而今年國內經濟表現強勁，大環境好的狀況下，市場資金充沛，房地產沒有不好的理由。