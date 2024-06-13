蛋價續創近二年新低！大武山掛牌首日跌7% 中籤戶賠4千

大武山（6952）13日掛牌上市，承銷價57.13元，但蜜月行情失靈，今日以低於承銷價的50.2元開出，終場收在53.1元，跌幅7.01%，等於先前抽中的人一張現賠4千元。

蛋價連五降，本週雞蛋產地價和批發價再跌3元，每斤分別來到27.5和37元，續創近二年來新低，台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，國內的雞蛋太多，產地價和批發價繼續跌，南部已經有業者的蛋多到直接載去餵豬，或是用低於行情的價格拋售。

受此拖累，大武山今日上市無蜜月行情，除了開盤即跌破承銷價以外，更一度跌至49.5元，收在53.1元，跌幅7.01%。

大武山為國內最純「雞蛋股」，是國內第一家賣蛋賣到股票上市的公司，資本額6.07億元，主要產品包括鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等，鮮蛋日產量超過80萬顆以上；在屏東、台南、桃園三地設有牧場與洗選場。

大武山去年營收11.49億元，在營收占比部分，生鮮雞蛋約占79%、液蛋17%、蛋加工品及中雞銷售約占4%；去年稅後純益7,208萬元、每股純益1.23元。

對於蛋價影響，大武山董事長林鳳春表示，大武山蛋價分為固定價、浮動價，目前固定價約5成，蛋價波動對大武山有影響，但影響不大。