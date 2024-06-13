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台積電440元時果斷大舉買進…一度跌至379塊仍無失去信心！ 專家：沒耐心不可能賺到大錢

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台積電。路透
台積電。路透

今（12日）晚在一個討論群組有網友說到，在去年台積電500元時應該很少人能預測到台積電今天可以站上900元吧？

事實上，還是有很多有耐心的投資人早在去年甚至前年就已經預測到台積電將會「再起」。

分享我和一位投資好友的對話，我這位好友在2022年台積電股價跌到467元時，充滿信心地做出了自己對台積電兩年後的估值，看好台積電會在2024年站上800元。

在台積電跌到440元時，他果斷地買進十多張台積電，結果台積電股價繼續下探，一路跌到2022年十月時最慘的379元，他扛住了近百萬的帳面虧損仍沒有失去信心。最終，台積電迎來了股神巴菲特的青睞，大舉在谷底加碼，讓國內外投資人對台積電再度恢復信心，股價開始反彈，在2023年底重新站上500元。

而就算已經獲利超過百萬，我這位好友依然堅定地持有他的每一張台積電，因為他看到的台積電是至少有800元的價值的。而就如他所期待的，台積電在2024年完成了800元的里程碑，而且漲勢還沒結束，在本週三突破了900元大關，讓我這位好友的台積電持股足足賺了超過一倍，好幾百萬的獲利，而且報酬還在持續增加中，台積電今年非常有機會挑戰1000元大關。

有信心與有耐心的投資人會在眾人對一家公司失去信心時仍能清楚看到別人所沒看到的價值。你看到的是兩年後的價值，還是兩週後的價值呢？兩年真的那麼難等待嗎？如果沒有耐心，你不可能賺到大錢。

在投資時，你的屁股比你的腦袋更重要，就如查理蒙格說的名言：「要賺大錢，不是靠買或賣，而是等待！」

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2330台積電 巴菲特 蒙格

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