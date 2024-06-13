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外資昨大買貨櫃股 三雄反彈上漲、萬海秒填息

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

貨櫃三雄這兩天重挫下跌，12日外資買超三雄，其中陽明海運（2609）大買逾3萬張，13日三雄皆反彈上漲，萬海（2615）漲勢最強，盤中漲幅逾4%，也秒填息股利1.5元。

紅海危機推動運價大漲，因以哈戰事讓葉門胡塞武裝組織以支援巴勒斯坦之名，而攻擊通過紅海、蘇伊士運河的商船，導致船舶須繞道好望角，造成運力縮小、貨櫃緊缺與塞港問題。

聯合國安理會在10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議，哈瑪斯也在隔天回應，美聯社報導，哈瑪斯發言人塔哈（Jihad Taha）表示，回應中包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

不過12日又爆出黎巴嫩武裝團體真主黨對以色列北部發射數十枚火箭，以軍隨後還以顏色，擊中真主黨的火箭發射器。

紅海危機狀況不明，但外資昨日同步加碼貨櫃三雄，外資買超陽明逾3萬7千多張，長榮（2603）9千多張，也買超萬海4千8百多張。

貨櫃三雄5月營收亮眼，長榮5月營收321.60億元，月增1.09%，年增40.34％；陽明5月營收為169.25億元，月增13.25%，年增46.18%；萬海5月營收為114.54億元，月增13.31%，年增40.14%。

對於塞港情形，法人指出，亞洲的中轉港口新加坡、馬來西亞巴生港、印度等陸續出現塞港加劇現象，東南亞航線的6月中報價也開始狂飆，遠東到歐洲的特定航線每大櫃甚至衝上1萬美元大關。6到8月為北美線運送需求旺季，預期短期運價易漲難跌。

貨櫃三雄中以萬海漲勢最強，盤中漲幅逾4%，萬海13日除息，開盤即衝上86.8元，完成填息。

營收 萬海

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