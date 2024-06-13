現在買鴻海（2317）風險遠低廣達、緯創！ 他推算：280元等同於909塊的台積電

【股市爆料同學會．TT】

編按：原發文時間為6月12日

這個圖就是我前一篇寫的股價區間，我再補一條向右下跑藍線，這是我的成本，如果一路抱著不賣，我的成本就會是這條藍線的走勢。

如果你用今（12日）天的收盤價買入，你的成本就會是右邊階梯往下的紅線，大概要3年你的成本才會低於我計算的基準值，大概要5年你的成本才會低於通道的下緣，也就是有5年的風險。

看完風險來看看報酬，直接看基準值+60%那條線，這條線是我認為獲利能撐起的最高股價，當然股價要直接噴出去，也不是不可能，目前大部分的股價都噴的比+60%這條線還要高。

鴻海目前的基準值+60%在201

廣達在186

台積電在652

緯創在99

聯發科在1114

可以直接看我的表格

之前看到有人說緯創跟廣達在低基期，簡直是胡說八道，目前的價位買鴻海的風險遠低於買廣達緯創台積電，股價位階在哪要看的是淨值還有獲利能力也就是ROE！

另外回答之前有人問的問題，我是怎麼算出台積電等於多少價錢的鴻海？

先計算基準值：

鴻海目前基準值是125.74 台積電是407.92

鴻海是用今年預估ROE=11.14%，台積電是用今年預估ROE=29.10%，淨值直接乘上10倍的ROE就是基準值。

基準值差了3.244倍，台積電目前股價909，直接用909÷3.244=280.2。

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