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製鞋大廠來億-KY掛牌上市 單日大漲116.47%

中央社／ 台北12日電

製鞋廠來億-KY今天以每股85元掛牌上市，終場收在最高價184元，單日大漲116.47%，超越同為製鞋股豐泰的160元。

來億興業董事長鐘德禮今天在上市掛牌典禮贈送自家製造的年度銷售量最佳運動鞋款給台灣證券交易所，並說明該鞋款去年就做了700萬雙；加硫休閒鞋是愛迪達（Adidas）唯一供應商，Converse則是唯二供應商。

來億生產年度熱銷運動鞋款外，也製造美國總統拜登穿過的愛迪達HOKA鞋款，工廠遍及越南、緬甸、印尼等地。

來億以近年來看，一天約生產15萬雙愛迪達鞋，一年生產3000多萬雙，愛迪達庫存已回到健康水準，並規劃擴增新產能。

來億指出，除主要生產基地越南外，規劃在印尼擴增兩條新產線，資本支出新台幣50億元至100億元。首條新產線在今年5月投入營運，今年新增產量約500萬雙，並逐步放量，預計3年後年產量約2000萬雙；第2條新產線預計5年後年產量2000萬雙，屆時兩條新產線合計年產量約4000萬雙。

若加計既有年產量6000萬雙，5年以後來億年產量將可達1億雙規模。

愛迪達

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