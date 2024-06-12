快訊

聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

華建砸14.8億 苗栗買地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華建（2530）昨（12）日公告，以總價約14.8億元，買下苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等兩筆土地，合計土地面積約3,712.13坪，交易人為兩位自然人。華建表示，公司現階段選地原則以軌道經濟以及有科技園區效應為主，會購入此地也是看好未來性。

華建表示，此次購置土地未來將興建住宅，惟購地、簽約、設計規劃及請照等都需要一定的時間，所以具體推案時間尚未定，現階段仍會按照既有的土地做規劃。

商仲業者指出，今年市場轉熱，建商購地明顯回溫，觀察現階段建商評估土地大多以科技園區、產業聚落、交通建設為主，主要就是看好看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求。

華建目前手中共有16筆開發案，合計未來總推案量約650億元，未來動能無虞，若以區域來看，目前以桃園布局最多，占比約37%。

半導體 建商 華建

延伸閱讀

中研講堂19日苗栗開講 探索生物演化、空氣污染

紅十字會人道園區啟用 兼具大台北備災中心

氣象署苗栗後龍站啟用 全國25處有人氣象站

影／台1線苗栗後龍路段轎車自撞起火焚毀 駕駛不見人影

相關新聞

新興看好季節性需求

新興航運昨（12）日股東會，董事長許積皋認為，受到紅海危機衝擊，油輪及海岬型的需求持續吃緊，對於今年的市場展望續樂觀。

富華創新報喜 將入帳80億元

富華創新（3056）股東常會昨（12）日完成董事全面改選，劉偉如獲選續任董事長。富華創新今年「大船入港」，總銷達163 ...

重電四雄擴產 搶商機

四大電力需求報到，重電業大擴產。亞力（1514）、華城、士電、中興電當前訂單滿手、旗下廠區產能全數滿載，四雄皆有擴廠計畫...

華建砸14.8億 苗栗買地

華建（2530）昨（12）日公告，以總價約14.8億元，買下苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等兩筆土地，合計土地面積...

汽車AM廠帝寶5月營收創8年新高 股價衝上242元歷史高

帝寶（6605）公布5月營收達17.17億元，年增5.95%，創下2016年4月以來新高，帶動股價強漲逾7%，收242元...

紅海現轉機？哈瑪斯回應停火協議 貨櫃三雄再度大跌

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。