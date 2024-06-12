華建砸14.8億 苗栗買地

華建（2530）昨（12）日公告，以總價約14.8億元，買下苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等兩筆土地，合計土地面積約3,712.13坪，交易人為兩位自然人。華建表示，公司現階段選地原則以軌道經濟以及有科技園區效應為主，會購入此地也是看好未來性。

華建表示，此次購置土地未來將興建住宅，惟購地、簽約、設計規劃及請照等都需要一定的時間，所以具體推案時間尚未定，現階段仍會按照既有的土地做規劃。

商仲業者指出，今年市場轉熱，建商購地明顯回溫，觀察現階段建商評估土地大多以科技園區、產業聚落、交通建設為主，主要就是看好看好AI半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求。

華建目前手中共有16筆開發案，合計未來總推案量約650億元，未來動能無虞，若以區域來看，目前以桃園布局最多，占比約37%。