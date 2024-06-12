快訊

聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

富華創新報喜 將入帳80億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

富華創新（3056）股東常會昨（12）日完成董事全面改選，劉偉如獲選續任董事長。富華創新今年「大船入港」，總銷達163 億元的完銷個案「心之所向」，日前取得使照，預計第4季開始交屋入帳，預計可為貢獻70億至80億元營收

富華創新去年合併營收15.22億元，稅後淨利3.07億元，每股稅後純益0.9元，股東常會通過每股配發0.41元現金股利及0.4元股票股利。

近幾年，水湳智慧園區成為中台灣重要發展指標，也是與國際接軌的樞紐，富華創新積極回應國際ESG永續發展目標，早早佈局土地在水湳經貿園區，展現深根水湳的企業目標，目前除了推出「之序」之外外，尚有「文商15」、「文商53」兩塊土地。

其中，「文商15」預計第4季進場，產品規劃20至24坪小宅案，全案總銷約88億元。

營收 股東

延伸閱讀

社福機構受贈地 有條件免稅

永豐ETF 00907初估配息出爐 想領息最晚這天買進

電信三雄前五月營運亮眼

端午節前入帳4萬元獎金！過來人曝行情：這職業都會發

相關新聞

新興看好季節性需求

新興航運昨（12）日股東會，董事長許積皋認為，受到紅海危機衝擊，油輪及海岬型的需求持續吃緊，對於今年的市場展望續樂觀。

富華創新報喜 將入帳80億元

富華創新（3056）股東常會昨（12）日完成董事全面改選，劉偉如獲選續任董事長。富華創新今年「大船入港」，總銷達163 ...

重電四雄擴產 搶商機

四大電力需求報到，重電業大擴產。亞力（1514）、華城、士電、中興電當前訂單滿手、旗下廠區產能全數滿載，四雄皆有擴廠計畫...

華建砸14.8億 苗栗買地

華建（2530）昨（12）日公告，以總價約14.8億元，買下苗栗縣後龍鎮龍富段557、559地號等兩筆土地，合計土地面積...

汽車AM廠帝寶5月營收創8年新高 股價衝上242元歷史高

帝寶（6605）公布5月營收達17.17億元，年增5.95%，創下2016年4月以來新高，帶動股價強漲逾7%，收242元...

紅海現轉機？哈瑪斯回應停火協議 貨櫃三雄再度大跌

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。