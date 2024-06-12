富華創新報喜 將入帳80億元

富華創新（3056）股東常會昨（12）日完成董事全面改選，劉偉如獲選續任董事長。富華創新今年「大船入港」，總銷達163 億元的完銷個案「心之所向」，日前取得使照，預計第4季開始交屋入帳，預計可為貢獻70億至80億元營收。

富華創新去年合併營收15.22億元，稅後淨利3.07億元，每股稅後純益0.9元，股東常會通過每股配發0.41元現金股利及0.4元股票股利。

近幾年，水湳智慧園區成為中台灣重要發展指標，也是與國際接軌的樞紐，富華創新積極回應國際ESG永續發展目標，早早佈局土地在水湳經貿園區，展現深根水湳的企業目標，目前除了推出「之序」之外外，尚有「文商15」、「文商53」兩塊土地。

其中，「文商15」預計第4季進場，產品規劃20至24坪小宅案，全案總銷約88億元。