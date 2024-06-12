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重電四雄擴產 搶商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

四大電力需求報到，重電業大擴產。亞力（1514）、華城、士電、中興電當前訂單滿手、旗下廠區產能全數滿載，四雄皆有擴廠計畫，預期今、明兩年完工，屆時產能擴大兩成以上，不排除因應需求持續擴大產能。

業者指出，當前重電產業有四大商機陸續成形，除了台電強韌電網計畫，還有綠能產業興起、基建計畫等所帶動電力設備需求外，未來AI數據中心建置恐將大量耗能，屆時也會為重電設備帶來新的出海口，而重電業也將間接成為AI供應鏈的一環。

台灣因應AI需求，在經濟部政策主導下，新一波電力建置將啟動，國內電力設備、電廠等須加快增建與更新，重電業者指出，現階段台電強韌電網計畫訂單已爆單，AI所帶動的變電所設備及工程商機大，正積極擴充產能以滿足未來需求。

亞力先前就指出，今年營運因市場動能強勁，以半導體擴廠來說，台灣、海外都有很好的接單機會，也發現IDC機房及AI所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機。

中興電指出，AI應用對電力需求暢旺，未來供應順暢與品質成為關鍵，當然，能源轉型下所帶來的商機，仍是現階段最實質的訂單，像是公司今年首季已經獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量，另，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

士電為了因應產能，加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快明年首季就可以投產，屆時產能可增加25%。

AI 台電 士電

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