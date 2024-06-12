新興航運昨（12）日股東會，董事長許積皋認為，受到紅海危機衝擊，油輪及海岬型的需求持續吃緊，對於今年的市場展望續樂觀。

許積皋表示，新興航運還是持續在市場找機會訂造新船，不過，目前船舶訂價太貴，並不是進場造船的好時機，新興會從二手市場找五到十歲的船來進行採購，現在進場訂購新船，對於業者來說價格太貴，交船時間太長。

至於油輪的供需情況，許積皋指出，仍是不平衡，因紅海問題後，就算需求一樣，但船舶必須從比較遠的地方載運油品，整個運輸距離拉長，對於今年的營運展望是樂觀的，看好各種季節性的需求。

另外，鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一，預估今年需求成長高達8%，將帶動海岬型船舶需求，鋁原料的需求增加後，近兩年三年對於散裝船需求大增，使得散裝船的供給更吃緊，鋁原料必須要從亞洲到西非去載運，路程跟亞洲去巴西一樣遠，所以船舶的需求時間拉長，就會牽動運價。

至於新興船舶布局部分，去年度船隊共計15艘船舶，包含三艘30萬噸級巨型油輪(VLCC)及12艘散裝船，包括一艘超大型鐵礦砂專用船、七艘海岬型、四艘卡姆薩型，包含於9月購入一艘二手卡姆薩型散裝船。

隨著市場變動很大，海運產業經營方式也要跟著調整，以往採長期租約的經營模式已不 復存在，妥善規劃「定期租船」或是「定程租船」的比率，避免受現貨市場波動影響。

新興2023年全年稅後純益4.31億元，每股純益0.76元，今天股東會通過各項決算表冊及配發現金股利0.75元。2024年首季稅後純益為3.53億元，每股純益為0.6元。