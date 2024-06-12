達欣工：台積電晶圓廠興建中 估廠辦業務占逾6成

達欣工今天召開股東會，董事長王人正說，他對未來環境感到憂心，包括政局不穩定、美中紛爭，以及國內缺工、缺電，不過因近期AI大咖都來了，台灣AI發展有很大前途，希望大環境能因此有所改變。

達欣工發言人陳士修表示，達欣工是台積電晶圓廠工程主要承包商之一，去年台積電貢獻達欣工約新台幣80億元業績，公司目前手上還有2座台積電廠房興建中，未來仍會以台積電新竹、高雄兩地的晶圓廠工程為主，預期廠辦業務仍會占達欣工全年業績60%以上。

展望今年，王人正說，將維持既定的業務發展策略，承攬本業以爭取高科技廠房為主，輔以企業總部大樓、金融大樓及大型商辦，並評估具地標性的公共工程進行產品配置，維持多元業務來源及提升資源運用效率。

建設開發部份，集團自建案台北東門站的「東門馥寓」及信義區「信義文華」將於今年度完工交屋，以貢獻營收來源。另新舊基礎型態的建築，安全性考量及技術含量高，未來隨都市老舊建築加速重建，也將為公司帶來成長動能。