汽車AM廠帝寶5月營收創8年新高 股價衝上242元歷史高

帝寶（6605）公布5月營收達17.17億元，年增5.95%，創下2016年4月以來新高，帶動股價強漲逾7%，收242元，創下歷史新高，除帝寶外堤維西（1522）也大漲逾5%，收70.6元。

帝寶5月營收達17.17億元，月增4.16%，年增5.95%，創下2016年4月以來新高，累計前5月營收81.59億元，年增8.28%。

帝寶第1季財報即表現亮眼，稅後純益8.86億元，年增97.5%，每股純益衝上5.34元，較去年同期的2.7元大增，也比去年第四季的3.83元增加39%，創下單季歷史新高。

帝寶為汽車車燈大廠，因美國最大汽車保險公司 State Farm 在汽車外觀件全面開放使用AM零件，提供車主保險換修，並在美國適用的區域不斷擴大，使帝寶在美國市場的營業規模與獲利能力都大幅提升。

由於 State Farm 採用的產品必須經過 CAPA 認證通過，提供的換修價格也優於一般美國汽車零組件的銷售通路，帝寶毛利率去年毛利率皆穩在30%之上，相比2022年第一季以前多維持在20幾%，去年第4季毛利率32.17%，今年第1季毛利率更拉升為35.77%。

State Farm 開放使用AM件是從汽車保險桿與汽車車燈開始，再逐漸開放為汽車外觀件，生產汽車保險桿的東陽（1319）與生產車燈的帝寶最早受惠，同時也因東陽、帝寶通過 CAPA 認證產品數多，在 State Farm 釋出商機中最早展現效益。