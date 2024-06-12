紅海現轉機？哈瑪斯回應停火協議 貨櫃三雄再度大跌

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，引發貨櫃三雄再度集體重挫，萬海（2615）、陽明（2609）盤中跌幅7~8%，長榮（2603）下跌逾5%。

紅海危機是帶動這波運價大漲的主因，不過聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。

美聯社報導，哈瑪斯發言人塔哈（Jihad Taha）表示，回應中包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

一名不具名官員指出，哈瑪斯就停火以及以軍撤出加薩，包括南部的拉法市，提出新的時間表。協助調解的卡達和埃及也確認收到哈瑪斯的正式答覆，表示會繼續與美國合作，推動達成協議。

以哈戰事讓葉門胡塞武裝組織以支援巴勒斯坦之名，而攻擊通過紅海、蘇伊士運河的商船，導致該航道形同封鎖，讓行經紅海的船舶須繞道好望角以達歐美，造成運力縮小、貨櫃緊缺與塞港問題，是引發紅海危機的重要關鍵。

投資圈認為，以哈戰事若告終，海運塞港問題也隨之解決，運價可能回歸正常，而海運業者的塞港紅利也將隨之消失。

儘管紅海危機造成的船舶及貨櫃供應短缺，短期難解，再加上美東勞資暫停談判，恐面臨碼頭罷工問題，但股價仍不領情，貨櫃三雄今仍持續重挫，長榮盤中摜破季線，陽明直接向下跳空開低，跌破月線，萬海也大跌逾7%。