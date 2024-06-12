快訊

簽下買車契約等於也賣了個資？隱私專家給車主7個建議

孫安佐遭爆「曾在學校放火槍」險遭退學 城市科大回應了

「媽祖嫁關公」鬧劇 律師：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

富邦金（2881）重回獲利王…4、50元開始存現在該繼續嗎？ 專家：不見得好選擇

聯合新聞網／ 艾蜜莉
富邦金前5月稅後獲利594.3億，居金控獲利之冠。圖／富邦金提供
富邦金前5月稅後獲利594.3億，居金控獲利之冠。圖／富邦金提供

14家金控的自結獲利公佈，富邦金（2881）單月獲利160.2億元，創歷年同期新高，而且累計1~5月稅後淨利594.3億元，擠下國泰金（2882），重新奪回金控獲利王；目前離去年整年的稅後純益只差6x億，下個月就有機會達成賺贏去年了。

富邦金股價也快要回到2022年上半年的8x元，今天有網友大大PO自己的富邦金成本給我看，他是2022年的下半年在4x、5x元持續買進，所以平均成本很不錯，（現在回頭看，4、5字頭的富邦金好甜）他提到，本來計劃是一直買、一直存，只是後來也是一直漲，一路看股價來6x元、7x元就下不了手，現在有點後悔，不知道還來不來的及買，並想把先前沒用到的資金一起買。

我覺得之前一直買不下去，現在突然接近8字頭想買回來存，平均成本會被拉高很多，領股息的殖利率也會被壓低，直接追高買進，又是當作存股的話就不見得是好的選擇。

金融股這波漲起來，應該可以歸功於整體資本市場表現非常好，金控旗下不管是銀行業、證券業、壽險業，在各自的領域都有賺到不錯的成績，像是手續費、經紀費、操作股市的資本利得...等等；而獲利提升下，自然市場給的評價好，股價就慢慢漲上來。

這位大大想要存股，是只買不賣，純領息的傳統方式，只是富邦金現在不便宜，之前他猶豫不決，現在要是在高點加重力道買，平均成本就會被拉高很多。

如果是我，我會希望在紅綠燈估價法的合理價附近買進，盡量不要存在昂貴價的時候投入太多比例，現階段昂貴價寧願留一點現金，也不要長期存股在昂貴價、佈局太多部位，想長期持有，就要降低成本，不能佈局太多高成本的部位。

我以前有說過，金融股也算是一種景氣循環股（非原物料那種），週期的小循環一次約1~3年；大循環一次約7~10年，如果能估價出來並在甜甜價買進，以金控股不容易倒、股息又發的不錯的特性；未來產業景氣真的往下走，心情也不容易感到焦慮。

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 金融股

延伸閱讀

00713配1.5元創新高…差異幾乎快兩倍！ 達人：高配息率與低波動因子於一身

0056、00878、00919每月領息10萬要多少張？ 達人製加薪表：這檔所需成本最低

00940申購解套賣壓潮來了？網憂「被抽銀根」：成分股要崩

00918為何能配出12％高股息穩坐第一？ 專家查成分股結構：還真的沒毛病

相關新聞

富邦金（2881）重回獲利王…4、50元開始存現在該繼續嗎？ 專家：不見得好選擇

之前一直買不下去，現在突然接近8字頭想買回來存，平均成本會被拉高很多，領股息的殖利率也會被壓低，直接追高買進，又是當作存股的話就不見得是好的選擇。

和泰5月營收年增3% 汎德永業+6%

和泰汽車（2207）5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期； 另...

國產5月營收年增逾7% 本業亮眼

國產（2504）昨（11）日公布5月合併營收19.6億元，年增逾7%；累計前五月的營收約89.1億元，年增3.7%。

寶成5月營收年增8% 連二月雙增長

全球製鞋龍頭寶成集團（9904）公布5月合併營收232.55億元，月增10.3%、年增8.2%；累計前五月合併營收1,0...

柏文5月營收年增19%

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（11）日公告5月營收為4.34億元，年增19.9%，創單月新高。該公司指出，今年...

保瑞5月營收年增56% 兩事業穩定進展

保瑞（6472）昨（11）日公告5月合併營收16.8億元，創下近15個月以來單月新高，年增近56%，累計今年前五月合併營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。