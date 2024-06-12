富邦金（2881）重回獲利王…4、50元開始存現在該繼續嗎？ 專家：不見得好選擇

14家金控的自結獲利公佈，富邦金（2881）單月獲利160.2億元，創歷年同期新高，而且累計1~5月稅後淨利594.3億元，擠下國泰金（2882），重新奪回金控獲利王；目前離去年整年的稅後純益只差6x億，下個月就有機會達成賺贏去年了。

富邦金股價也快要回到2022年上半年的8x元，今天有網友大大PO自己的富邦金成本給我看，他是2022年的下半年在4x、5x元持續買進，所以平均成本很不錯，（現在回頭看，4、5字頭的富邦金好甜）他提到，本來計劃是一直買、一直存，只是後來也是一直漲，一路看股價來6x元、7x元就下不了手，現在有點後悔，不知道還來不來的及買，並想把先前沒用到的資金一起買。

我覺得之前一直買不下去，現在突然接近8字頭想買回來存，平均成本會被拉高很多，領股息的殖利率也會被壓低，直接追高買進，又是當作存股的話就不見得是好的選擇。

金融股這波漲起來，應該可以歸功於整體資本市場表現非常好，金控旗下不管是銀行業、證券業、壽險業，在各自的領域都有賺到不錯的成績，像是手續費、經紀費、操作股市的資本利得...等等；而獲利提升下，自然市場給的評價好，股價就慢慢漲上來。

這位大大想要存股，是只買不賣，純領息的傳統方式，只是富邦金現在不便宜，之前他猶豫不決，現在要是在高點加重力道買，平均成本就會被拉高很多。

如果是我，我會希望在紅綠燈估價法的合理價附近買進，盡量不要存在昂貴價的時候投入太多比例，現階段昂貴價寧願留一點現金，也不要長期存股在昂貴價、佈局太多部位，想長期持有，就要降低成本，不能佈局太多高成本的部位。

我以前有說過，金融股也算是一種景氣循環股（非原物料那種），週期的小循環一次約1~3年；大循環一次約7~10年，如果能估價出來並在甜甜價買進，以金控股不容易倒、股息又發的不錯的特性；未來產業景氣真的往下走，心情也不容易感到焦慮。

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。

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