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豐興廢鋼、鋼筋 開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（11）日開新盤，廢鋼與鋼筋價格持平；另中國大陸重點鋼筋廠沙鋼同步公布6月中旬價格，全品項都持平，兩岸鋼筋行情維穩，靜待市場景氣復甦。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格趨軟，上周美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼跌至每公噸345美元，日本H2廢鋼報價持平為CFR357美元，澳洲鐵礦砂從每公噸115美元跌至106美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼與鋼筋平盤，型鋼每公噸跌500元。廢鋼收購價每公噸1.03萬元、鋼筋1.85萬元，型鋼2.62萬元。

影響所及，多家電爐廠與鋼筋單軋廠同步跟進豐興走勢，易昇、慶欣欣鋼筋平盤，並且要報備後才能接單。

上市鋼廠主管指出，昨天豐興開盤符合預期，主因在於進口廢鋼價格偏軟、但進口小鋼胚行情仍高，豐興平盤撐價有利經銷商跑貨，上周市場粗估中南部鋼筋銷量上達13萬公噸。

美國 豐興

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