中鋼5月營收年減2% 面臨傳統淡季

中鋼（2002）昨（11）日公告，5月營收327億元、年減2%；今年前五月累計營收1,583億元、年增1.2%。

中鋼表示，5月單月與累計營收的波動不大，直接反映鋼鐵產銷平順橫向發展，主要在於國際鋼市的活力仍未全面舒展，需要更多時間沉澱。

隨著目前華南、印度、越南等重要經濟發展區域都進到雨季，天候因素會影響用鋼需求，尤其營建工地開工情況受抑制，鋼鐵提貨恐減量，因此第3季被視為鋼鐵產業傳統淡季。

所幸最近鐵礦砂行情下修，有利煉鋼成本降低。國際鐵礦砂價格從每公噸123美元高點，落到數新106美元，近30個交易日跌逾8%。

中鋼專家指出，隨著更多便宜的鐵礦滾入生產線，雖然可能同步抑制鋼價上揚，但原料低價，6月的生產成本可明顯滑落，對維持獲利有助攻效果。