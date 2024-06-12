中鋼5月營收年減2% 面臨傳統淡季
中鋼（2002）昨（11）日公告，5月營收327億元、年減2%；今年前五月累計營收1,583億元、年增1.2%。
中鋼表示，5月單月與累計營收的波動不大，直接反映鋼鐵產銷平順橫向發展，主要在於國際鋼市的活力仍未全面舒展，需要更多時間沉澱。
隨著目前華南、印度、越南等重要經濟發展區域都進到雨季，天候因素會影響用鋼需求，尤其營建工地開工情況受抑制，鋼鐵提貨恐減量，因此第3季被視為鋼鐵產業傳統淡季。
所幸最近鐵礦砂行情下修，有利煉鋼成本降低。國際鐵礦砂價格從每公噸123美元高點，落到數新106美元，近30個交易日跌逾8%。
中鋼專家指出，隨著更多便宜的鐵礦滾入生產線，雖然可能同步抑制鋼價上揚，但原料低價，6月的生產成本可明顯滑落，對維持獲利有助攻效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言