快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

中鋼5月營收年減2% 面臨傳統淡季

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（11）日公告，5月營收327億元、年減2%；今年前五月累計營收1,583億元、年增1.2%。

中鋼表示，5月單月與累計營收的波動不大，直接反映鋼鐵產銷平順橫向發展，主要在於國際鋼市的活力仍未全面舒展，需要更多時間沉澱。

隨著目前華南、印度、越南等重要經濟發展區域都進到雨季，天候因素會影響用鋼需求，尤其營建工地開工情況受抑制，鋼鐵提貨恐減量，因此第3季被視為鋼鐵產業傳統淡季。

所幸最近鐵礦砂行情下修，有利煉鋼成本降低。國際鐵礦砂價格從每公噸123美元高點，落到數新106美元，近30個交易日跌逾8%。

中鋼專家指出，隨著更多便宜的鐵礦滾入生產線，雖然可能同步抑制鋼價上揚，但原料低價，6月的生產成本可明顯滑落，對維持獲利有助攻效果。

中鋼 營收 鐵礦砂價格

延伸閱讀

經部將設泛官股售電平台 初步規劃中鋼擔任統購分銷

中鋼Q3盤價沒調降理由

中鋼代理董事長王錫欽：宏觀經濟好轉 螺絲業復甦

中鋼內銷專案價持平！新光鋼、春源受惠 市況緩步回溫

相關新聞

和泰5月營收年增3% 汎德永業+6%

和泰汽車（2207）5月合併營收創同期歷史新高外，法人看好和泰車6月新車促銷策略及經銷商競賽開跑，6月營收更是可期； 另...

國產5月營收年增逾7% 本業亮眼

國產（2504）昨（11）日公布5月合併營收19.6億元，年增逾7%；累計前五月的營收約89.1億元，年增3.7%。

寶成5月營收年增8% 連二月雙增長

全球製鞋龍頭寶成集團（9904）公布5月合併營收232.55億元，月增10.3%、年增8.2%；累計前五月合併營收1,0...

柏文5月營收年增19%

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（11）日公告5月營收為4.34億元，年增19.9%，創單月新高。該公司指出，今年...

保瑞5月營收年增56% 兩事業穩定進展

保瑞（6472）昨（11）日公告5月合併營收16.8億元，創下近15個月以來單月新高，年增近56%，累計今年前五月合併營...

中鋼5月營收年減2% 面臨傳統淡季

中鋼（2002）昨（11）日公告，5月營收327億元、年減2%；今年前五月累計營收1,583億元、年增1.2%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。